В деле о «крышевании» торговли у петербургского вокзала появился новый фигурант. Вместе с полицейским арестован его начальник

В уголовном деле о «крышевании» торговли на Московском вокзале в Петербурге появился новый фигурант. В паре с транспортным полицейским покровительствовать предпринимателю на гонорарной основе мог его непосредственный руководитель.



Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ 18 декабря, помимо старшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства линейного управления МВД на транспорте обвинение в получении взяток предъявлено его начальнику.



По версии следствия, они обложили данью бизнесмена, желавшего незаконно торговать у Московского вокзала. Поборы продолжались с мая 2018-го по октябрь 2019 года. Ежемесячная мзда составляла примерно 10 тысяч рублей, как наличными, так и банковскими переводами. Всего за указанный период — 160 тысяч рублей.

