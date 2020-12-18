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В деле о «крышевании» торговли у петербургского вокзала появился новый фигурант. Вместе с полицейским арестован его начальник

В уголовном деле о «крышевании» торговли на Московском вокзале в Петербурге появился новый фигурант. В паре с транспортным полицейским покровительствовать предпринимателю на гонорарной основе мог его непосредственный руководитель.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ 18 декабря, помимо старшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства линейного управления МВД на транспорте обвинение в получении взяток предъявлено его начальнику.

По версии следствия, они обложили данью бизнесмена, желавшего незаконно торговать у Московского вокзала. Поборы продолжались с мая 2018-го по октябрь 2019 года. Ежемесячная мзда составляла примерно 10 тысяч рублей, как наличными, так и банковскими переводами. Всего за указанный период — 160 тысяч рублей.

В квартирах обвиняемых в получении взяток сотрудников транспортной полиции прошли обыски. Сейчас они находятся под арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (3)

Draftikk
хоть раз в жизни отправьте метна в обычную тюрьму, пусть ощутит все прелести российского законодательства
W Bons
торговый отдел убирает конкурентов
Виталик Юнолайнен
Скока скока?!
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