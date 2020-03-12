За систематические взятки задержан полицейский. Ему вменяют «крышевание» торговли у Московского вокзала

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России 12 марта, старшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства линейного управления МВД на транспорте задержали накануне. Обвинение в получении взятки в крупном размере ему уже предъявлено (часть 5 статьи 290 УК).

Старший инспектор транспортной полиции попал под уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, он обложил данью предпринимателя, желавшего незаконно торговать у главного вокзала Петербурга.

Следователи полагают, что 31-летний старший инспектор обеспечил себе теневой заработок покровительством незаконной торговле рядом с Московским вокзалом. За хлебное место предприниматель якобы заносил ему примерно по 10 тысяч в месяц с мая 2018-го по октябрь 2019 года — всего 160 тысяч рублей.



Задержанного проверяют на аналогичные преступления. Как уточнили в транспортной полиции, в отношении него проводится внутренняя проверка. В случае подтверждения взяточничества он будет уволен из МВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. По информации «Фонтанки», изначально собираясь служить закону, обвиняемый шёл по родительским стопам, его мать в прошлом — судья по гражданским делам Выборгского райсуда.