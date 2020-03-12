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12.03.2020 16:06
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За систематические взятки задержан полицейский. Ему вменяют «крышевание» торговли у Московского вокзала

Старший инспектор транспортной полиции попал под уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, он обложил данью предпринимателя, желавшего незаконно торговать у главного вокзала Петербурга.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России 12 марта, старшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства линейного управления МВД на транспорте задержали накануне. Обвинение в получении взятки в крупном размере ему уже предъявлено (часть 5 статьи 290 УК).

Следователи полагают, что 31-летний старший инспектор обеспечил себе теневой заработок покровительством незаконной торговле рядом с Московским вокзалом. За хлебное место предприниматель якобы заносил ему примерно по 10 тысяч в месяц с мая 2018-го по октябрь 2019 года — всего 160 тысяч рублей.

Задержанного проверяют на аналогичные преступления. Как уточнили в транспортной полиции, в отношении него проводится внутренняя проверка. В случае подтверждения взяточничества он будет уволен из МВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. По информации «Фонтанки», изначально собираясь служить закону, обвиняемый шёл по родительским стопам, его мать в прошлом — судья по гражданским делам Выборгского райсуда.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Да уж , за полтора года просто сказочно обогатился этот товарищ - наверно уже собирался специально квартиру покупать чтобы было куда бабосы складывать .
Петр Петров
Когда чайек проверят??
или на апрашке порядок наведут???
или там неприкасаемые?
Samal_5e4d4df31fec5
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