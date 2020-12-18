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В Институте психологии РАН рассказали, почему россияне верят в конспирологические теории о COVID-19

К конспирологическим версиям появления и распространения коронавируса россиян толкает гнетущий информационный фон и недоверие к власти. Вера в заговор получается результатом работы механизма защиты. Такое мнение 18 декабря высказал заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик.

«Есть важная причина [поведения части россиян], которую нужно учитывать. Это обратный эффект алармизма — целенаправленного нагнетания страха. <…> Если человек испытывает сильную тревогу, и она сопряжена с чувством беспомощности, то это провоцирует психологическую защиту, то есть недооценку вероятности и серьезности угрозы. А если это еще и сопряжено с низким уровнем социального доверия, как у нас в стране, то [все это сопрягается] еще и с верой в конспирологические теории», — приводит ТАСС слова Нестика из его выступления на собрании профессоров РАН.

Есть и другие способы психологической защиты, к которым прибегают россияне. Это, например, «сверхоптимизм», при котором люди убеждают себя, что они не заразятся и вирус обойдёт их стороной.

«Мы также увязываем неопределенные, новые угрозы с уже знакомыми. Например, с гриппом, ОРВИ», — добавил учёный.

Стоит отметить, что сторонники конспирологических теорий распространения COVID-19 есть не только в России. Особенно громко они дают о себе знать в Германии.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Россияне живут в сказке и любая реальность, прорвавшаяся извне, пугает их.
Yelda
Россияне не верят действующей власти, не верят Путину и его рейтингу 86%.
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