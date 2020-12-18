В Институте психологии РАН рассказали, почему россияне верят в конспирологические теории о COVID-19

К конспирологическим версиям появления и распространения коронавируса россиян толкает гнетущий информационный фон и недоверие к власти. Вера в заговор получается результатом работы механизма защиты. Такое мнение 18 декабря высказал заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик.

«Есть важная причина [поведения части россиян], которую нужно учитывать. Это обратный эффект алармизма — целенаправленного нагнетания страха. <…> Если человек испытывает сильную тревогу, и она сопряжена с чувством беспомощности, то это провоцирует психологическую защиту, то есть недооценку вероятности и серьезности угрозы. А если это еще и сопряжено с низким уровнем социального доверия, как у нас в стране, то [все это сопрягается] еще и с верой в конспирологические теории», — приводит ТАСС слова Нестика из его выступления на собрании профессоров РАН.