Застройщик назвал снос исторического здания на Воронежской «устранением аварийной ситуации»

«Срочно устраняем аварийную ситуацию, действуя в правовом поле. Развернутых комментариев давать сейчас нет возможности», — прокомментировали в компании ситуацию, добавив, что намерены ответить «в установленные сроки на письменный запрос издания на имя генерального директора ЗАО «БФА-Девелопмент».

Компания «БФА-Девелопмент» назвала снос исторического здания на Воронежской улице, который начался 18 декабря в Петербурге, «срочным устранением аварийной ситуации». И запросила письменный комментарий на имя гендиректора.

Такой ответ застройщик дал на просьбу редакции пояснить, на каком основании начался снос здания и какими документами компания может подтвердить ухудшение состояния дома, ставшее, по заявлению «БФА-Девелопмент», причиной для демонтажа.

Местные жители зафиксировали, что в ночь на 18 декабря здание обнесли забором, а утром пригнали строительную технику. Демонтаж начался, несмотря на то, что в настоящее время действуют обеспечительные меры по иску градозащитников. Они пытались оспорить заключение комитета по охране памятников, что проект, предполагающий снос флигеля, соответствует режиму охранных зон. Суд приостановил действие этого документа до вступления решения в законную силу. 8 декабря первая инстанция отказала в удовлетворении иска, однако обеспечение будет действовать еще как минимум до 8 января (решение вступает в силу через месяц, в случае если не будет оспорено).

Один из истцов, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов, прокомментировал «Фонтанке», что вопрос подачи апелляции будет решен после того, как суд даст мотивировочную часть решения.