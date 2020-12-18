В Петербурге на Воронежской улице 18 декабря начался снос исторического флигеля, фото проводимых работ опубликовали «ВКонтакте» горожане. Ранее суд по ходатайству градозащитников приостановил заключение комитета по охране памятников, что предусматривающий демонтаж проект соответствует требованиям режима охранных зон.
Как сообщают очевидцы, в ночь на 18 декабря дом
В 2019 году «БФА-Девелопмент» представил на Градостроительный совет проект гостиницы. Это здание переменной этажности (от 4 до 9 этажей).
В феврале 2020 года по иску градозащитников Куйбышевский районный суд города удовлетворил ходатайство о приостановлении заключения комитета по охране памятников, что проект соответствует требованиям режима ОЗРЗ-2, предусмотренного законом «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия» до вступления решения в законную силу. Однако в удовлетворении ходатайства о запрете на снос суд отказал.
Здание построили в 1917 году. Согласно законодательству, снос таких зданий в Петербурге запрещен.
«Фонтанка» направила застройщику запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.