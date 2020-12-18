FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

На Воронежской улице сносят исторический флигель. На его месте планируют возвести гостиницу

В Петербурге на Воронежской улице 18 декабря начался снос исторического флигеля, фото проводимых работ опубликовали «ВКонтакте» горожане. Ранее суд по ходатайству градозащитников приостановил заключение комитета по охране памятников, что предусматривающий демонтаж проект соответствует требованиям режима охранных зон.

Как сообщают очевидцы, в ночь на 18 декабря дом № 45 по Воронежской улице обнесли забором. Утром к зданию пригнали технику, около 10 утра начали снос флигеля.

В 2019 году «БФА-Девелопмент» представил на Градостроительный совет проект гостиницы. Это здание переменной этажности (от 4 до 9 этажей).

В феврале 2020 года по иску градозащитников Куйбышевский районный суд города удовлетворил ходатайство о приостановлении заключения комитета по охране памятников, что проект соответствует требованиям режима ОЗРЗ-2, предусмотренного законом «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия» до вступления решения в законную силу. Однако в удовлетворении ходатайства о запрете на снос суд отказал.

Здание построили в 1917 году. Согласно законодательству, снос таких зданий в Петербурге запрещен.

«Фонтанка» направила застройщику запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

VF812
Воронежская по сути помойка. Какие там исторические ценности((
rumet
чиновники уже в открытую торгуют согласованиями на снос... Отлично всё это разложил по полочкам М.Кац во вчерашнем видео на своем канале: коррупция "проткает" по вертикали сверху донизу.
Но то, что столь же продажные суды стали сдирать судебные с градозащитников, делающих задарма работу чиновников-охранителей из КАГИОПа - новое слово в борьбе воровского государства с гражданами. Дело торговли родиной должно у них пойти теперь бойчее.
260581461
Меньше аварийных "сараев", ещё меньше. Хотя и гостиниц хватает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний