Смольный пока не видит необходимости в развертывании ковидных коек в федеральных медучреждениях. В городских больницах осталось 4% свободных мест

Власти Петербурга пока не видят необходимости в развертывании ковидных коек в федеральных медучреждениях. Об этом 18 декабря заявил в ходе пресс-брифинга заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Правительство города обратилось в федеральный центр с просьбой о развертывании дополнительных коек в случае утяжеления ситуации на базах Академии имени Мечникова, Первого медицинского университета, НИИ имени Алмазова, в каждом примерно по 150. Пока такой необходимости нет, но федеральные медучреждения готовы нас поддержать», — сказал он.
Ранее Андрей Сарана сообщил, что в петербургских стационарах осталось 4% свободных мест, а число госпитализаций за неделю выросло на 7%.
По данным комздрава, в ближайшую неделю будет открыт новый корпус Госпиталя ветеранов войн, затем новый корпус в 33-й больнице в Колпино. Это даст около 840–850 коек.
«Планов по перепрофилированию тех учреждений, которые сейчас работают в плановом режиме — 3-я, 26-я больница и НИИ Джанелидзе и основные базы федеральных учреждений, которые продолжают оказывать плановую помощь, — нет», — сказал Сарана.