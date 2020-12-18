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Смольный пока не видит необходимости в развертывании ковидных коек в федеральных медучреждениях. В городских больницах осталось 4% свободных мест

Власти Петербурга пока не видят необходимости в развертывании ковидных коек в федеральных медучреждениях. Об этом 18 декабря заявил в ходе пресс-брифинга заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Правительство города обратилось в федеральный центр с просьбой о развертывании дополнительных коек в случае утяжеления ситуации на базах Академии имени Мечникова, Первого медицинского университета, НИИ имени Алмазова, в каждом примерно по 150. Пока такой необходимости нет, но федеральные медучреждения готовы нас поддержать», — сказал он.

Ранее Андрей Сарана сообщил, что в петербургских стационарах осталось 4% свободных мест, а число госпитализаций за неделю выросло на 7%.

По данным комздрава, в ближайшую неделю будет открыт новый корпус Госпиталя ветеранов войн, затем новый корпус в 33-й больнице в Колпино. Это даст около 840–850 коек.

«Планов по перепрофилированию тех учреждений, которые сейчас работают в плановом режиме — 3-я, 26-я больница и НИИ Джанелидзе и основные базы федеральных учреждений, которые продолжают оказывать плановую помощь, — нет», — сказал Сарана.

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Комментарии (1)

Serg_I
А то, что городские больницы кроме ковида, другую помощь сейчас не оказывают, смольный не волнует??? Отложены плановые диагностики и операции!!!! Например - во второй больнице, куда направляли со всего города!!!
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