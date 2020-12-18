Смольный пока не видит необходимости в развертывании ковидных коек в федеральных медучреждениях. В городских больницах осталось 4% свободных мест

Власти Петербурга пока не видят необходимости в развертывании ковидных коек в федеральных медучреждениях. Об этом 18 декабря заявил в ходе пресс-брифинга заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Правительство города обратилось в федеральный центр с просьбой о развертывании дополнительных коек в случае утяжеления ситуации на базах Академии имени Мечникова, Первого медицинского университета, НИИ имени Алмазова, в каждом примерно по 150. Пока такой необходимости нет, но федеральные медучреждения готовы нас поддержать», — сказал он.