FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Пенсионерка из Петербурга отдала «сотрудникам банка» 3 млн руб. Она прилежно выполняла требования и отправляла деньги несколько раз

Полиция возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту обмана пенсионерки из Красногвардейского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, заявление от 77-летней женщины поступило в полицию накануне днём. Пожилая жительница Заневского проспекта сообщила, что с 10 по 16 декабря ей названивали с трёх номеров менеджеры Сбербанка и уверяли, что её деньгами на счетах хотят завладеть мошенники. Далее полицейские услышали уже классическую историю о переводе средств на «безопасные» счета. Бабушка несколько раз ходила к разным терминалам Тинькофф Банка и в итоге подарила мошенникам 2 891 000 рублей.

15 декабря отдел «К» ГУ МВД по Петербургу уже задержал шестерых «банковских менеджеров», но, кажется, у этой Гидры ещё очень много голов.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк отмечают, что социальная инженерия остается одним из наиболее распространенных способов мошенничества. Входя в доверие собеседника, злоумышленники представляются сотрудниками банка, госорганов, социальных служб и либо получают необходимую информацию, либо мотивируют потенциальную жертву отдавать деньги. В Сбербанке отмечают, что звонки с номеров помимо 900 и 8 800 555–55–50 — не из банка, а если ситуация сомнительна, то лучше положить трубку и перезвонить по номеру 900. Также никому не надо сообщать данные карты или интернет банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн — настоящий сотрудник банка такие сведения спрашивать не будет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

USSR_forever
проблема во ФСИН, которая не глушит телефоны.... проблема в полиции, которая не прикрывает такие "калл-центры"...
tesseract
Эти тюремные крысы будут гореть в аду.
264547581
какая добрая бабушка )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний