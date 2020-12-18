Пенсионерка из Петербурга отдала «сотрудникам банка» 3 млн руб. Она прилежно выполняла требования и отправляла деньги несколько раз

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, заявление от 77-летней женщины поступило в полицию накануне днём. Пожилая жительница Заневского проспекта сообщила, что с 10 по 16 декабря ей названивали с трёх номеров менеджеры Сбербанка и уверяли, что её деньгами на счетах хотят завладеть мошенники. Далее полицейские услышали уже классическую историю о переводе средств на «безопасные» счета. Бабушка несколько раз ходила к разным терминалам Тинькофф Банка и в итоге подарила мошенникам 2 891 000 рублей.

15 декабря отдел «К» ГУ МВД по Петербургу уже задержал шестерых «банковских менеджеров», но, кажется, у этой Гидры ещё очень много голов.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк отмечают, что социальная инженерия остается одним из наиболее распространенных способов мошенничества. Входя в доверие собеседника, злоумышленники представляются сотрудниками банка, госорганов, социальных служб и либо получают необходимую информацию, либо мотивируют потенциальную жертву отдавать деньги. В Сбербанке отмечают, что звонки с номеров помимо 900 и 8 800 555–55–50 — не из банка, а если ситуация сомнительна, то лучше положить трубку и перезвонить по номеру 900. Также никому не надо сообщать данные карты или интернет банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн — настоящий сотрудник банка такие сведения спрашивать не будет.