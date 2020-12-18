Отдел «К» в Петербурге схватил за хвост преступную группу банковских менеджеров. Голова осталась на Украине

Специальный отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий, задержал в Петербурге преступную группу, обиравшую пенсионеров. Петербургские оперативники взяли шестерых подозреваемых в рамках широкомасштабных мероприятий по выявлению мошенников, похищающих деньги с карт под видом банковских работников.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, шестёрка мужчин была задержана тремя днями ранее. Всем от 32 до 37 лет. Группа, по версии оперативников, действовала с января 2020 года. Один из задержанных установил связь с неизвестными украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представляясь менеджерами банков. Обманом они получали от доверчивых людей реквизиты карт и информацию о кодах подтверждения операций. В дальнейшем эти коды использовались для покупок в ряде интернет-магазинов («Ситилинк», «M-Видео», «Связной»). В основном злоумышленники покупали последние айфоны. Покупки злоумышленники забирали в петербургских пунктах выдачи.