«Мы укорачиваем иммунитет»: у «лайт-вакцины» будет короткий срок действия

«Ожидать формирования иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти. <...> То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — цитирует Гинцбурга ТАСС 18 декабря.

Ранее президент Путин, общаясь с журналистами по итогам ежегодной пресс-конференции, заявил, что ученые собираются разработать «лайт-вариант» вакцины против коронавируса. По словам Гинцбурга, эффективность такого препарата будет составлять, предположительно, около 85%, у пожилых людей меньше. Но свою основную задачу — уменьшение числа тяжелых случаев и госпитализаций — он может выполнить.

«Это будет один компонент [вакцины], и в первую очередь [он] будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс. Она [вакцина] может не только поставляться в другие страны, но и производиться по нашим технологиям в других странах», — пояснил Гинцбург.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. 14 октября глава государства сообщил, что в стране зарегистрировали второй препарат «ЭпиВакКорона». В начале декабря Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан.