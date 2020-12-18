«Или по инициативе другой стороны». Росгвардия и МВД Белоруссии договорились, как будут сотрудничать

Ведомства собираются сотрудничать в сферах обеспечения безопасности, охраны общественного порядка, важных государственных объектов, имущества физических и юридических лиц, специальных грузов, госконтроля за оборотом оружия, борьбы с терроризмом и экстремизмом и т.п. Содействие должно осуществляться на основании запроса заинтересованной стороны или «по инициативе другой стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой стороны».

Министерство внутренних дел Белоруссии и Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Текст документа от 18 декабря опубликован на белорусском правовом интернет-портале Pravo.by .

Соглашение было подписано в Минске 19 ноября 2020 года. Оно вступает в силу с даты подписания и «будет действовать до истечения 6 месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о ее намерении прекратить его действие».

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты, для подавления которых силовики применяют спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции начались 9 августа, когда ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Оппозиционные кандидаты и многие жители страны не признали официальные результаты. 6 ноября ЕС включил в свой санкционный список самого Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников.

Президент России Владимир Путин в конце августа заявил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии на случай, если такая поддержка Минску понадобится. Помощь не понадобилась, силовики из спецрезерва покинули приграничную территорию в середине сентября.

