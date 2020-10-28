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28.10.2020 07:35
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«Проколотая наркотиками и пропитая толпа ринулась в спальные районы». Лукашенко заявил, что лично приказал разогнать акцию протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ разогнать воскресную акцию протеста, на которой силовики применяли против митингующих спецсредства. Он объяснил решение тем, что «обезумевшая, обколотая наркотиками толпа» ринулась в спальные районы.

Лукашенко объяснил, что у демонстрантов якобы не получилось «создать картинку в центре», поэтому они «пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы», передает 28 октября канал СТВ.

«Сумерки. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы?» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что приказал разогнать акцию.

«Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», — заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна сталкивается с террористической угрозой со стороны протестующих и намекнул, что реакция не заставит себя ждать.

13 октября оппонент президента Белоруссии на выборах Светлана Тихановская потребовала у Лукашенко отставки, свободы политзаключенным, прекращения насилия. Под знаком «народного ультиматума» в республике планировались воскресные акции оппозиции. С понедельника сторонники Тихановской призвали начать забастовки на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.

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Комментарии (27)

ffffff
Интересно, а чем Лука закидывался, когда с автоматом бегал
Философ (не тролль)
Хочется спросить всех критиков Лукашенко- а что бы вы делали на его месте? Отдать власть невнятной оппозиции, "лидеры" которой как зомби, повторяют по бумажке (или с трудом заученное) одно и то же и допустить разруху? Допустить вариант Украины времен Ющенко? Или сохранить страну такой, какая она есть? У него есть выбор?
OldObyvatel
Трусливые твари! Когда на улицах было под сотню тысяч, эти храбрецы сидели по подворотням, как мыши под веником. И только когда народ стал расходиться по домам - набросились как псы по команде "Фас".
Какими же надо быть подонками, чтобы возвращающихся домой демонстрантов избивать в их собственных квартирах.
Лукашенко делает все, чтобы остаться в истории извергом для всего мира. Да будет так!
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