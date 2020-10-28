«Проколотая наркотиками и пропитая толпа ринулась в спальные районы». Лукашенко заявил, что лично приказал разогнать акцию протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ разогнать воскресную акцию протеста, на которой силовики применяли против митингующих спецсредства. Он объяснил решение тем, что «обезумевшая, обколотая наркотиками толпа» ринулась в спальные районы.



Лукашенко объяснил, что у демонстрантов якобы не получилось «создать картинку в центре», поэтому они «пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы», передает 28 октября канал СТВ.



«Сумерки. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы?» — сказал Лукашенко.

