Лукашенко «на излете президентской жизни»: Протестующие перешли «красную» линию, из-за угрозы терроризма власть должна реагировать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна сталкивается с террористической угрозой со стороны протестующих. Он намекнул, что реакция не заставит себя ждать.
Слова Лукашенко с совещания 27 октября приводит телеграм-канал «Пул первого». Президент заявил, что «оставшаяся масса» протестующих радикализировалась, он видит, что это за люди и что они делают. «По многим направлениям они эту красную черту перешли», — отметил Лукашенко и привел пример: вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику. «Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма, — дал свою оценку глава Белоруссии. — Перерезали несколько светофоров в Минске, ломают, крошат то, что строилось годами». Он также заявил, что люди «устали это терпеть», а власть «тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать».
Затем он сообщил, что люди хотят, чтобы все было так, как было до выборов. «Всё будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни», — был эмоционален Лукашенко.