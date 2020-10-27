Лукашенко «на излете президентской жизни»: Протестующие перешли «красную» линию, из-за угрозы терроризма власть должна реагировать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна сталкивается с террористической угрозой со стороны протестующих. Он намекнул, что реакция не заставит себя ждать.

Слова Лукашенко с совещания 27 октября приводит телеграм-канал «Пул первого». Президент заявил, что «оставшаяся масса» протестующих радикализировалась, он видит, что это за люди и что они делают. «По многим направлениям они эту красную черту перешли», — отметил Лукашенко и привел пример: вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику. «Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма, — дал свою оценку глава Белоруссии. — Перерезали несколько светофоров в Минске, ломают, крошат то, что строилось годами». Он также заявил, что люди «устали это терпеть», а власть «тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать».