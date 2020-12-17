Заболевшему коронавирусом Макрону прилетела телеграмма «с тревогой» из Кремля

В Кремле отреагировали на сообщение Елисейского дворца о том, что Эммануэль Макрон заболел COVID-19. Владимир Путин направил ему телеграмму, текст которой опубликован на официальном сайте администрации главы государства 17 декабря.



Президент России подчеркнул, что узнал о положительном тесте на коронавирус французского лидера «с тревогой», а также пожелал ему «скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы».

Ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию с элементами прямой линии по итогам 2020 года, где поделился мнением о «берлинском пациенте», арестованном по делу о госизмене российском журналисте, уголовном деле хабаровского губернатора, а также о скандальном видеоролике с участием известного футболиста. Подробнее читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».