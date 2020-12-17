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У президента Франции Эммануэля Макрона обнаружили коронавирус

Положительный тест на коронавирус сдал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19», — говорится в заявлении.

Президента республики отправят на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать удаленно.

Во Франции зарегистрировано самое большое количество заболевших коронавирусом в Европе. По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране заразились 2,46 млн человек.

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