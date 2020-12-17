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Опасный джаз. Петербургский суд временно закрыл «Люмьер-Холл» из-за нарушения коронавирусных правил

Московский районный суд временно закрыл креативное пространство «Люмьер-Холл» на набережной Обводного канала в Петербурге. Причиной стало нарушение коронавирусных правил, действующих в отношении подобных заведений. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении ведомства, в результате проверки концерта, проходившего на площадке в конце ноября этого года, было выявлено, что на ее территории не соблюдался масочный режим, отсутствовал «входной фильтр», не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей в фойе зала с использованием бактерицидных облучателей.

В связи со всем перечисленным «Люмьер-Холлу» предстоит приостановить свою деятельность на 20 суток, решил суд.

«Фонтанка» писала о рейде, который состоялся на указанной площадке после скандального концерта рэп-исполнителя Басты в Ледовом дворце. Джазовый вечер с немногочисленной публикой в зале, рассчитанном почти на полтысячи человек, проверяющие нарушили светом фонариков и требованием остановить музыку. Организаторы выполнить его отказались, но мероприятие в итоге всё равно было сорвано. В Смольном заявили, что оно было не согласовано.

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