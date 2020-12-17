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Более 1000 алиментщиков довели долг до уголовного дела в Петербурге. 30 из них отправились за решетку

С начала 2020 года в Петербурге возбудили 1056 уголовных дел за неуплату алиментов. Из этих случаев 30 должников приговорили к реальным срокам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает 17 декабря пресс-служба УФССП Петербурга.

В Выборгском районе города только угроза оказаться в тюрьме заставила одного из алиментщиков вспомнить о своих обязанностях. В районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении 56-летнего мужчины. Он должен был отдавать треть всех доходов на содержание двух дочерей до их совершеннолетия, но не горел желанием устраиваться на работу и долго не обращался в центр занятости, предпочитая выплачивать долг незначительными суммами.

В результате он накопил долг по алиментам в размере почти 280 000 рублей. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей») и наказали обязательными работами на срок 24 часа, но это не повлияло на должника: средства так и не поступали к детям.

Длительная неуплата долга стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). И вот перспектива реального срока уже заставила петербуржца полностью погасить задолженность. В тот же день мужчина обратился в центр занятости для трудоустройства. Дальнейшие алиментные платежи остаются на контроле у судебного пристава.

За прошедшие месяцы года в отношении неплательщиков алиментов в Петербурге было вынесено 392 обвинительных приговора по ч. 1 ст. 157 УК РФ, добавляют в УФССП. Чаще всего должники получают условный срок и исправительные работы, но 30 безответственных родителей приговорили к лишению свободы.

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Комментарии (1)

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ну осудили, и что из этого? чего добились? как не платил так и не будет. вместо помощи этим людям их в уголовники записывать.
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