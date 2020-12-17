Более 1000 алиментщиков довели долг до уголовного дела в Петербурге. 30 из них отправились за решетку

С начала 2020 года в Петербурге возбудили 1056 уголовных дел за неуплату алиментов. Из этих случаев 30 должников приговорили к реальным срокам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает 17 декабря пресс-служба УФССП Петербурга.
В Выборгском районе города только угроза оказаться в тюрьме заставила одного из алиментщиков вспомнить о своих обязанностях. В районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении 56-летнего мужчины. Он должен был отдавать треть всех доходов на содержание двух дочерей до их совершеннолетия, но не горел желанием устраиваться на работу и долго не обращался в центр занятости, предпочитая выплачивать долг незначительными суммами.
В результате он накопил долг по алиментам в размере почти 280 000 рублей. Его привлекли к административной ответственности по
Длительная неуплата долга стала поводом для возбуждения уголовного дела по
За прошедшие месяцы года в отношении неплательщиков алиментов в Петербурге было вынесено 392 обвинительных приговора по