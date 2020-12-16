Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом 16 декабря сообщается в Twitter ведомства.
В сообщении подчеркивается, что Москва ранее сама призывала предовратить «превращение космоса в поле битвы». При этом Россия, уверены американские власти, продолжает развивать «некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования» - в частности, речь идет о противоспутниковой ракете прямого перехвата (DA-ASAT). По данным космического командования США, испытания именно DA-ASAT прошли недавно (дата не уточняется), это оружие способно уничтожить спутники на низкой околоземной орбите.
#Russia conducted an anti-satellite missile test. #Russia continues to weaponize #space. @US_SpaceCom stands ready to protect/defend US/allied interests from aggression in the space domain. @DeptofDefense @SpaceForceDoD pic.twitter.com/wfcYqx5UFb— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) December 16, 2020
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter заявил, что сообщил НАТО об испытании российской ракеты. «Если такое оружие будет использовано в боевых условиях, оно приведет к загрязнению космоса и к катастрофическим глобальным экономическим последствиям»,— написал он.
Космическое командование США ранее уже выдвигало подобные обвинения против России, в МИД РФ отвечали, что это «кампания по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».