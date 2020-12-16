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США обвиняют Россию в испытаниях противоспутниковой ракеты. «Приведет к загрязнению космоса и катастрофическим экономическим последствиям»

Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом 16 декабря сообщается в Twitter ведомства.

В сообщении подчеркивается, что Москва ранее сама призывала предовратить «превращение космоса в поле битвы». При этом Россия, уверены американские власти, продолжает развивать «некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования» - в частности, речь идет о противоспутниковой ракете прямого перехвата (DA-ASAT). По данным космического командования США, испытания именно DA-ASAT прошли недавно (дата не уточняется), это оружие способно уничтожить спутники на низкой околоземной орбите.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter заявил, что сообщил НАТО об испытании российской ракеты. «Если такое оружие будет использовано в боевых условиях, оно приведет к загрязнению космоса и к катастрофическим глобальным экономическим последствиям»,— написал он.

Космическое командование США ранее уже выдвигало подобные обвинения против России, в МИД РФ отвечали, что это «кампания по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

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Комментарии (3)

Zet
Сбил один спутник - и рой боевых беспилотников за тысячи километров от оператора теряют управление и становятся бессмысленны. Такие ракеты могут серьёзно подорвать концепции войн будущего, где армии роботов сражаются друг против друга.
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