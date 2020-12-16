В сообщении подчеркивается, что Москва ранее сама призывала предовратить «превращение космоса в поле битвы». При этом Россия, уверены американские власти, продолжает развивать «некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования» - в частности, речь идет о противоспутниковой ракете прямого перехвата (DA-ASAT). По данным космического командования США, испытания именно DA-ASAT прошли недавно (дата не уточняется), это оружие способно уничтожить спутники на низкой околоземной орбите.

Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом 16 декабря сообщается в Twitter ведомства.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter заявил, что сообщил НАТО об испытании российской ракеты. «Если такое оружие будет использовано в боевых условиях, оно приведет к загрязнению космоса и к катастрофическим глобальным экономическим последствиям»,— написал он.



Космическое командование США ранее уже выдвигало подобные обвинения против России, в МИД РФ отвечали, что это «кампания по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

