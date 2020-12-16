Квартиру епископа РПЦ в Петербурге обыскали без санкции суда по делу о торговле наркотиками

По данным «Фонтанки», сотрудники УФСБ искали следы производства наркотиков в квартире Флавиана после задержания его 22-летнего друга Каина Монтанелли. Молодой человек с соучастниками оборудовал лабораторию в особняке под городом Тосно Ленинградской области. К священнику сотрудники УФСБ приходили по меньшей мере два раза за год. В отношении следователя Самборского было вынесено частное постановление за проведение неотложного обыска без санкции — он вовремя не уведомил суд о следственных действиях.

Обыски в квартире священника Русской православной церкви Флавиана (Максим Митрофанов) в Петербурге сотрудники УФСБ проводили без санкции суда, а его друга Каина Монтанелли пытались прослушивать в следственном изоляторе. «Фонтанке» стали известны подробности уголовного дела, из-за которого священник сбежал в Лондон .

По делу о наркоторговле Флавиан проходит свидетелем, но оперативные сотрудники пытались негласно собрать информацию о его роли, прослушивая в СИЗО переговоры Каина Монтанелли и его защитника, следует из поданной в комиссию по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга жалобы.

Монтанелли отказался давать показания против священника, которого можно назвать покровителем молодого человека. Флавиан платил Каину, ранее работавшему в эскорт-услугах, и снимал для него квартиру.

Флавиан с 2007 по 2014 год работал в Великобритании. Он считает, что ФСБ склоняла его к сотрудничеству для получения информации о высокопоставленных связях, в том числе международных, среди чиновников и предпринимателей. После последнего обыска в начале декабря 2020 года Флавиан уехал в Лондон. У него британское подданство. Подробнее о верности Каина читайте в материале «Фонтанки».