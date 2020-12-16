Епископ Флавиан (Митрофанов) считает свое преследование политическим. Проведя семь лет в Великобритании наместником РПЦ, он ожидаемо обзавелся полезными связями. До этих связей, считает служитель, и хотели дотянуться следователь Самборский и оперативник Красавин из ФСБ Петербурга. А наркодело якобы стало искусной комбинацией по вовлечению епископального друга Каина в синтетические грехи.

В ночь на 11 декабря 2019 года в особняк под городом Тосно Ленинградской области ворвался спецназ ФСБ. Хозяйничала в доме молодежь - Каин Монтанелли, Дмитрий Федотов и Николай Паршиков. Дача представляла хорошо оснащенную лабораторию по синтезу наркотиков. Тосненский горсуд арестовал троицу по возбужденному делу по статье 228.1 УК - о сбыте в особо крупном размере.



Особый интерес для следствия представлял 22-летний уроженец Кургана Каин Монтанелли. Раньше он носил другие имя и фамилию. После неудачного поступления в гражданский вуз молодой человек переехал в Петербург, попытался поступить в Институт ФСБ на проспекте Энергетиков и, непринятый, отдался другому ремеслу - проституции.

Лучшей связью Каина в Петербурге и был один из самых влиятельных на Северо-Западе представителей РПЦ - епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан (Максим Митрофанов).

Выходец из Саратова, Флавиан в 2007 году добился расположения будущего патриарха, а на тот момент председателя отдела внешних церковых связей митрополита Кирилла, и поехал в успешную зарубежную командировку. Семь лет он служил клириком Успенского кафедрального собора в Лондоне, сумев приобрести недвижимость и британский паспорт. В ноябре 2014 года, после возвращения в Россию, новоиспеченный подданный Великобритании был рукоположен патриархом. Хиротония во епископа прошла на литургии в храме Христа Спасителя.



На Вологодчине Флавиан проводил немного времени, продолжая ездить в международные командировки и подолгу останавливаясь в Санкт-Петербурге. Здесь он нашел Каина. В интервью радио "Свобода" (организация внесена в список Минюста как иностранный агент - прим.ред) "Флавиан заявил, что снимал молодому человеку квартиру и платил по 40 тысяч рублей в месяц, вытянув из эскорта.

Втянутым в уголовное дело о наркоторговле Флавиан оказался нехитрым маневром ФСБ. В день задержания Каина, 11 декабря 2019-го, следователь Самборский без уведомления суда провел неотложный обыск имеющей отношение к священнику квартиры. За самодеятельность суд вынес следователю частное постановление, но главное было сделано. Флавиан оказался в числе свидетелей по делу, о чем стало известно церковному руководству. При обыске, утверждает священник, его насильно напоил оперативник Красавин и склонял к сотрудничеству, требуя выдать связи, в том числе международные, с высокими чиновниками и предпринимателями.

На обратной чаше весов лежало якобы заготовленное обвинение в торговле наркотиками. По данным «Фонтанки», дать показания против Флавиана убеждали Каина, но он отказался. Его переговоры с защитником в следственном изоляторе пытались прослушивать, следует из жалобы в комиссию по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.



Негласному давлению на Монтанелли помешала его болезнь. В июле 2020 года решением Тосненского горсуда обвиняемого перевели в Городскую психиатрическую больницу № 6 Петербурга для принудительного лечения, оно длилось три месяца.

У УФСБ Петербурга и области подходили сроки расследования - продлевать их местная следственная служба может максимум на год, то есть до 10 декабря. А судьба Флавиана была еще не определена.

В ночь на 2 декабря в квартиру священника следователи и оперативники пришли с новым обыском, якобы избили его и гостя, самого Флавиана отвезли в здание УФСБ и устроили очную ставку с одним из обвиняемых. И будто бы тот рассказал, что священник выдал 500 тысяч рублей наличными на создание нарколаборатории. Флавиан эти слова не подтвердил, его отпустили, чем он и воспользовался - проездом через Москву скрылся в сторону Туманного Альбиона. Интервью «Свободе» Флавиан давал из Лондона.

Епископ не скрывает свою обеспеченность. Официальное церковное содержание составляло до 1,5 миллиона рублей в месяц чистыми, плюс подношения в конвертах.



Через пару дней после неудачи с Флавианом, 4 декабря 2020 года, срок расследования по делу о наркоторговле был продлен до 11 марта постановлением первого заместителя начальника Следственной службы ФСБ России.

Верность Каина сослужила в уголовном деле, но не спасла Флавиана от суда церковного. 8 декабря ему запретили в священнослужении без права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, а также использования любых других знаков архиерейского достоинства вплоть до вынесения Общецерковным судом определения по его делу. Формальной причиной опалы считается нарушение условий «домашнего ареста». После скандала с Каином Флавиана церковь определила в Павло-Обнорский монастырь, но епископ счел это ссылкой и жил в Петербурге. Бегство в Лондон наверняка станет отягчающим обстоятельством.

Каин Монтанелли безуспешно добивается освобождения из СИЗО. Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 9 декабря Горсуд продлил ему меру пресечения по 10 марта 2021 года. Другие обвиняемые тоже остаются под стражей.

