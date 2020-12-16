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Епископ РПЦ сбежал в Лондон после проведенного у него сотрудниками ФСБ обыска в Петербурге

Епископ Русской православной церкви Максим Митрофанов уехал в Великобританию, опасаясь преследования ФСБ по уголовному делу о торговле наркотиками. В начале декабря в петербургской квартире священника провели обыск.

О бегстве из России Максим Митрофанов, известный как епископ Флавиан, рассказал радио «Свобода». По его словам, 2 декабря в пять утра к нему вломилась оперативная группа ФСБ во главе с лейтенантом Красавиным, наставила епископу синяков и избила гостя. У Флавиана изъяли паспорта, кредитные карты и телефоны, но задерживать не стали. Через несколько дней епископ по запасным документам улетел в Великобританию.

Обыск у Флавиана прошел по делу о наркоторговле. Главным фигурантом является сотрудник гей-эскорта Каин Монтанелли, с которым епископ водил тесную дружбу. Монтанелли задержали в декабре 2019 года, и после ареста сотрудники ФСБ якобы требовали дать показания на священника.

Максим Митрофанов заявил, что спецслужба склоняла его к негласному сотрудничеству, требуя выдать свои международные связи.

В Великобритании Флавиан служил с 2007-го по 2014 год в должности клирика лондонского Успенского кафедрального собора. В Россию он вернулся, чтобы возглавить Вологодскую епархию. Это решение Флавиан называет ошибкой. По его мнению, он попал в разработку ФСБ, которая могла устроить провокацию и в отношении Каина Монтанелли — снабдив его деньгами на нарколабораторию и тем самым втянув самого Флавиана в уголовное дело.

Монтанелли признал вину в торговле наркотиками, но причастность своего епископального покровителя отрицает.

В интервью радио «Свобода» Флавиан также рассказал, что официальное церковное содержание епископа доходило до полутора миллионов рублей в месяц. Это деньги паствы, покупающей церковную продукцию.

В августе 2020 года священный Синод освободил Флавиана от управления Череповецкой епархией и отправил его в Павло-Обнорский монастырь под Вологдой. Епископ уехал оттуда в Петербург, где и стал участником декабрьского обыска ФСБ.

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Комментарии (23)

СТРАШНО ЖИТЬ В РОССИИ!!!
doorbal_
Мда. Сколько невежд! Запасные документы, "дорогие" вы мои, может сделать любой гражданин России. Пока ещё это не возбраняется и наоборот стало доступным всего лет пять назад. Элементарно сделать два загранпаспорта чтобы, к примеру, посещать и Кубу и США. А это - поп из Великобритании, и надо думать, что он в курсе, что внезапно может создать себе сложности с получением виз в разные страны "партнёрские" при некоторых стечениях обстоятельств. Тот факт что за святошу взялись хлопцы из ФСБ говорит лишь в пользу того, что поп стал неугоден действующему режиму. Поп - наркоторговец какое-то сомнительное сочетание. И раз уж он по делу проходит то почему он не был взят под стражу? Основания не было видимо, и вся эта новость просто повод потрындеть и поднять рейтинга.
Саша Иванов
Что ещё надо знать "православнутым" о РПЦ, это-же, наверняка - не предел! НО главный иноагент - Навальный!!!
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