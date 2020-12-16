Епископ РПЦ сбежал в Лондон после проведенного у него сотрудниками ФСБ обыска в Петербурге

О бегстве из России Максим Митрофанов, известный как епископ Флавиан, рассказал радио «Свобода». По его словам, 2 декабря в пять утра к нему вломилась оперативная группа ФСБ во главе с лейтенантом Красавиным, наставила епископу синяков и избила гостя. У Флавиана изъяли паспорта, кредитные карты и телефоны, но задерживать не стали. Через несколько дней епископ по запасным документам улетел в Великобританию.

Епископ Русской православной церкви Максим Митрофанов уехал в Великобританию, опасаясь преследования ФСБ по уголовному делу о торговле наркотиками. В начале декабря в петербургской квартире священника провели обыск.

Обыск у Флавиана прошел по делу о наркоторговле. Главным фигурантом является сотрудник гей-эскорта Каин Монтанелли, с которым епископ водил тесную дружбу. Монтанелли задержали в декабре 2019 года, и после ареста сотрудники ФСБ якобы требовали дать показания на священника.



Максим Митрофанов заявил, что спецслужба склоняла его к негласному сотрудничеству, требуя выдать свои международные связи.



В Великобритании Флавиан служил с 2007-го по 2014 год в должности клирика лондонского Успенского кафедрального собора. В Россию он вернулся, чтобы возглавить Вологодскую епархию. Это решение Флавиан называет ошибкой. По его мнению, он попал в разработку ФСБ, которая могла устроить провокацию и в отношении Каина Монтанелли — снабдив его деньгами на нарколабораторию и тем самым втянув самого Флавиана в уголовное дело.



Монтанелли признал вину в торговле наркотиками, но причастность своего епископального покровителя отрицает.



В интервью радио «Свобода» Флавиан также рассказал, что официальное церковное содержание епископа доходило до полутора миллионов рублей в месяц. Это деньги паствы, покупающей церковную продукцию.

