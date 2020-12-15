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Кадыров заявил о ликвидации боевика в ходе спецоперации в Чечне

Участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев ликвидирован в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Об этом 15 декабря в своем Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было», — добавил Кадыров.

По его словам, власти региона «досконально владеют ситуацией», а «если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет».

В октябре этого года глава Чеченской республики сообщил о ликвидации боевиков, которые прибыли для проведения терактов из Сирии. Сообщалось, что в ходе столкновения с ними погибли двое росгвардейцев. Кадыров после этого заявил, что ситуация в регионе спокойная и показал фотографии несостоявшихся террористов.

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