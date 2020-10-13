Кадыров: Псы ада забыли, что в Чечне мы восстановили мир и порядок. Глава республики показал фото боевиков, убитых в Грозном
Боевики, ликвидированные утром 13 октября в Грозном, прибыли в Чечню из Сирии для проведения терактов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров.
Он добавил, что боевики давно находились в розыске, однако они «прятались в Сирии и в других странах». «Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — пишет Кадыров. Он также опубликовал данные и фото террористов.
«Видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!» — подытожил глава Чечни.