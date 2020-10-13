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13.10.2020 13:54
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Кадыров: Псы ада забыли, что в Чечне мы восстановили мир и порядок. Глава республики показал фото боевиков, убитых в Грозном

Боевики, ликвидированные утром 13 октября в Грозном, прибыли в Чечню из Сирии для проведения терактов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров.

Он добавил, что боевики давно находились в розыске, однако они «прятались в Сирии и в других странах». «Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — пишет Кадыров. Он также опубликовал данные и фото террористов.

Фото: Kadyrov_95 / Telegram
Фото: Kadyrov_95 / Telegram
Фото: Kadyrov_95 / Telegram
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

«Видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!» — подытожил глава Чечни.

Утром 13 октября в Грозном ликвидировали четверых боевиков, в ходе перестрелки погибли двое росгвардейцев. Кадыров после этого заявил, что сейчас обстановка в регионе спокойная.

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Комментарии (6)

kukuruzza
так и будет теперь периодически вытаскивать их «запасников» ,и карать—к 7 ноября,к НГ,и к 8 марта..
***_555
Уроженцы Чечни, прибыли из Сирии, а виновад пресловутый Запад. Л - логика.
michailPotapov
странно что боевики уроженцы Грозного
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