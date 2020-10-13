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13.10.2020 09:35
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Четырех боевиков ликвидировали в Грозном. Погибли два сотрудника Росгвардии

Четверо боевиков, по предварительной информации, ликвидированы во время боестолкновения в Грозном, сообщил 12 октября ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — сказал собеседник агентства, добавив, что погибли два росгвардейца, еще один полицейский ранен. «Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — сказал собеседник агентства.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. «Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.

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