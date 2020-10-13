Четырех боевиков ликвидировали в Грозном. Погибли два сотрудника Росгвардии

Четверо боевиков, по предварительной информации, ликвидированы во время боестолкновения в Грозном, сообщил 12 октября ТАСС источник в правоохранительных органах.



«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — сказал собеседник агентства, добавив, что погибли два росгвардейца, еще один полицейский ранен. «Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — сказал собеседник агентства.



Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. «Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — говорится в сообщении.

