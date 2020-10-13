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13.10.2020 11:26
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Кадыров о перестрелке в Грозном: В Чечне давно покончили с террористическими формированиями, «шайтаны» прибыли из-за рубежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подробности о перестрелке в Грозном, в ходе которой погибли двое росгвардейцев. Боевики прибыли из-за рубежа, написал Кадыров 13 октября в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, участники незаконных вооруженных формирований «планировали ряд террористических актов на территории региона». Как сообщалось ранее, все четверо боевиков были ликвидированы в ходе спецоперации.

«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — написал Кадыров.

Он подтвердил информацию о том, что в ходе спецоперации были убиты двое сотрудников ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. «К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов», — написал Кадыров. Он пообещал оказать помощь семьям погибших.

«В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — подытожил Кадыров.

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Комментарии (8)

Урус-Баши
Новое названте: Кавказский шайтанат.
kuk-vasyusha
Как то без жертв совсем спецоперации у Рамзана не получаются, плохо тренирует?)
тат2007amg
А где Карацюпа с Ингусом?
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