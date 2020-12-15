В Петербурге стартует сезон ледоколов. Проводкой судов займутся 12 айсбрейкеров

С лёгкими морозами на Финском заливе начал устанавливаться лёд, поэтому путь к портам Петербурга и Выборга теперь будут прокладывать ледоколы.

О начале сезона ледокольных проводок с 8 утра 16 декабря было объявлено на расширенном заседании Бассейновой комиссии 15 декабря, пишет 47news. Капитаны портов подписали соответствующее распоряжение.

Проход теплоходов к российским терминалам в восточной части Финского залива обеспечат пять линейных и семь портовых ледоколов. Возможно даже, что в Финский залив из Мурманска будет переброшен ледокол "Красин".