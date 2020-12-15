FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Петербурге стартует сезон ледоколов. Проводкой судов займутся 12 айсбрейкеров

С лёгкими морозами на Финском заливе начал устанавливаться лёд, поэтому путь к портам Петербурга и Выборга теперь будут прокладывать ледоколы.

О начале сезона ледокольных проводок с 8 утра 16 декабря было объявлено на расширенном заседании Бассейновой комиссии 15 декабря, пишет 47news. Капитаны портов подписали соответствующее распоряжение.

Проход теплоходов к российским терминалам в восточной части Финского залива обеспечат пять линейных и семь портовых ледоколов. Возможно даже, что в Финский залив из Мурманска будет переброшен ледокол "Красин".

Ожидается, что зима будет тёплой, а наибольшей толщины лёд достигнет в начале марта. Пока же его образование в Невской губе и Выборгском заливе в начальной стадии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

263802081
твелв айсбрейкеров. ура! я новый редактор фонтанки!
footballer13
У вас там реально специально обученный по заголовкам человек завёлся?
Увольте его, он дурак.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний