Роспотребнадзор: Введённые ограничения стабилизировали ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Петербургское управление Роспотребнадзора считает, что введённые ограничения привели к стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.
«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации. По разным эпидзаконам спад заболеваемости мы должны видеть через 14 дней после введения ограничений, что мы и увидели», — сказала 15 декабря журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.
Теперь специалисты управления ждут, когда коронавирус начнёт стихать.
«Мы очень надеемся, что новогодние каникулы поспособствуют тому, что заболеваемость пойдет на спад», — отметила Катаева во время пресс-конференции ТАСС.
Первые ограничительные меры во время второй волны заболеваемости были введены властями Петербурга лишь в середине ноября. Тогда на самоизоляцию рекомендовали отправить граждан старше 65 лет, ограничили проведение массовых мероприятий, ввели «комендантский час» для общепита. С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.
Ежедневная заболеваемость COVID-19 в течение трех недель держится на уровне 3,7 тысячи человек.