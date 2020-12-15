Роспотребнадзор: Введённые ограничения стабилизировали ситуацию с коронавирусом в Петербурге

«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации. По разным эпидзаконам спад заболеваемости мы должны видеть через 14 дней после введения ограничений, что мы и увидели», — сказала 15 декабря журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

«Мы очень надеемся, что новогодние каникулы поспособствуют тому, что заболеваемость пойдет на спад», — отметила Катаева во время пресс-конференции ТАСС.

Первые ограничительные меры во время второй волны заболеваемости были введены властями Петербурга лишь в середине ноября. Тогда на самоизоляцию рекомендовали отправить граждан старше 65 лет, ограничили проведение массовых мероприятий, ввели «комендантский час» для общепита. С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в течение трех недель держится на уровне 3,7 тысячи человек.