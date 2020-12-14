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Беглов потребовал улучшить лечение коронавируса на дому. На это сегодня обратил внимание и президент

В Петербурге улучшат амбулаторное лечение коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение дал губернатор города.

«Александр Беглов распорядился максимально улучшить организацию лечения больных коронавирусной инфекцией на дому», — сообщает 14 декабря пресс-служба петербургского губернатора.

В городе на амбулаторном лечении с диагнозом коронавирус сейчас остаются около 64 000 человек. Беглов также констатировал «стабилизацию ситуации» с лекарствами и ускоренные сроки доставки результатов ПЦР-анализов на COVID-19.

Президент России Владимир Путин сегодня, 14 декабря, попросил контролировать ситуацию с амбулаторным лечением. По его оценке, не должно быть случаев, когда «под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что и у кого покупают поликлиники Петербурга для раздачи амбулаторным больным с COVID-19.

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Комментарии (18)

Агроном аэродрома
И массажистку пусть пришлёт!
Мойше
Радуемся тому, что есть - могло бы быть хуже.
Ежели довелось жить в демократической России, то радуемся тому, что не в Туркмении.
А2020
Когда Беглов заболеет, он тоже будет лечится арбидолом из бюджетной поликлиники?
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