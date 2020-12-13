Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ»

По подсчетам «Фонтанки», на лекарства для больных COVID-19 город уже потратил 182 млн рублей — 90% от 203 миллионов, выделенных федеральным центром. Закупки провели более 50 поликлиник во всех районах Петербурга. Больше всего бюджетных средств израсходовал Выборгский район (почти 22,8 млн). Следом за ним идут Невский (около 20 млн), Приморский (19 млн) и Калининский (16,4 млн) районы. Меньше всего средств ушло на закупки Кронштадтского района — около 1,5 млн рублей.



С конца ноября город официально объявил о начале выдачи «бесплатных» препаратов для лечения коронавирусных больных. Однако читатели по-прежнему продолжают жаловаться, что врачи ничего не дают и ссылаются на дефицит. В начале этой недели в комитете по здравоохранению сказали, что лекарства получают 16,8 тыс. человек — почти 34% от всех амбулаторных больных, если исходить из того, что на дому лечатся более 50 тысяч пациентов.





Профилактическая терапия

Судя по всему, лечить больных поликлиники решили в основном противовирусными препаратами — умифеновиром и фавипиравиром. В списке также оказался и противомалярийный гидроксихлорохин. Эффективность этих препаратов не перестает вызывать споры в медицинском сообществе, но в медучреждениях настойчиво продолжают выписывать именно их.

Самым дорогим препаратом из тех, что закупали поликлиники, стал фавипиравир — и «Арепливир», и «Коронавир». На них медучреждения потратили 46,3 и 33 млн рублей соответственно. От них не сильно отстал умифеновир (он же «Арбидол», «Арпефлю», «Афлюдол») — 32 млн рублей. Меньше всего средств поликлиники выделили на закупку «Амброксола» (всего 1 конкурс на 4,3 тыс. рублей) и преднизолона (1 млн).



Кстати, «Авифавир» (тоже на основе фавипиравира), который появился в петербургских аптеках еще в июне 2020 года, большим спросом не пользовался — его купили только 1 раз. Причина, возможно, кроется в цене: он стоит на 25% дороже, чем «Арепливир», и на 14% — чем «Коронавир». Сейчас препарат можно найти за 6270 рублей; для сравнения: летом упаковка стоила 22 тысячи, а всего на один курс лечения нужно было потратить 50 тысяч рублей. Стоит подчеркнуть, что менялись цены и на «Коронавир» — одна упаковка препарата на госзакупках стоила 11,3 и 15,4 тыс. рублей, и на «Арепливир» — ранее стоимость препарата оценивалась в 12,3 тыс. рублей. Способ применения у них у всех одинаковый. Подробнее об этих препаратах, а также о том, как врачи оценивают их эффективность, читайте в материале «Фонтанки». В общей сложности город потратил на их закупку 80,2 млн рублей — 44% от всех закупок.

По данным комздрава, лечение одного «бесплатного» пациента стоит от 3 до 16 тыс. рублей. Так что «подарок от города» (так врачи называют пакеты с препаратами) должны получить как минимум 60,7 тыс. легких пациентов или 11,4 тыс. средних больных. Лекарства поликлиники закупали в соответствии с 9-ми временными рекомендациями Минздрава.

Покорители рынка

Лидером среди поставщиков стало московское ООО «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля и его жены Евгении (выручка в 2019-м — 17 млрд рублей, чистая прибыль — почти 160 млн). Компания выиграла 35 конкурсов на сумму 47,2 млн рублей — почти 26% от всех закупок. Всего в 2020-м она заключила 1,8 тыс. контрактов на 13,1 млрд рублей. В целом петербургские медучреждения она обеспечила фавипиравиром («Арепливир») стоимостью 5016 рублей за упаковку, а 17-ю поликлинику Красногвардейского района — за 4,4 тысячи.

Второе место заняла еще одна московская компания — АО «Р-Фарм» Алексея Репика (выручка в 2019-м — 82,4 млрд рублей, чистая прибыль — 12 млрд). Она заключила 72 контракта на 38 млн рублей на поставку «Парацетамола», «Азитромицина», амоксициллина (в том числе с клавулановой кислотой), апиксабана, кларитромицина, ривароксабана, левофлоксацина и, конечно, фавипиравира («Коронавира»).



К тем, кто выступал поставщиком в первую волну закупок, добавились московские (ООО «ДЖИ ДИ ПИ», ООО «Фармфорвард», ООО «Фармрубеж»), ростовская ООО «Аленфарма» и петербургские компании. В том числе — производитель лекарственных препаратов АО «Вертекс» (выручка в 2019-м — 10 млрд; чистая прибыль — 1 млрд), АО «Русмедком» (4,6 млрд; 1,3 млн), ЗАО «Торговые дома Невис» (5 млрд; 48,5 млн), ООО «Биотехнотроник» (2 млрд; 45 млн), ЗАО «Нордбер-трансфарм» (92 млн; 391 тыс.), ООО «Профитмед СПб» (11,4 млн; 133 тыс.).

По несколько контрактов также получили местные НАО «Арома-Петербург», ООО «Профсервис», ООО «Фиалка», ООО «РЦСЗ Ленмединформ» и ООО «Полекс».

Монополистом в поставках интерферона альфа-2b+таурин (иммуномодулирующий препарат для лечения гриппа и ОРВИ «Генферон») на 16 млн рублей стало ООО «ОМК» из Петербурга. Ее владелец и гендиректор Михаил Лихолетов в последнее время приобрел совершенно не нужную ему публичность. В середине июля депутату Заксобрания Роману Ковалю было предъявлено обвинение по делу о взятке. Речь шла о госконтрактах городских медицинских учреждений, финансирование которых обеспечивалось с помощью «депутатской поправки». Следствие полагало, что предприниматель Михаил Лихолетов (поставщик медоборудования) передавал денежные средства на общую сумму в размере более 16 млн рублей помощнику Коваля Андрею Гришину.



В 2019 году выручка «ОМК» составила 723 млн рублей, а чистая прибыль — почти 27 миллионов. В 2020-м компания заключила 176 контрактов почти на 776 млн рублей.

Не повезло

Несмотря на то что освоена подавляющая часть выделенных средств, по словам читателей «Фонтанки», многие поликлиники лекарства не выдают. Врачи выписывают длинный список препаратов, но о «бесплатных» разговор по своей инициативе не заводят. На попытку выяснить, почему таблеток нет, быстро отвечают: «Нет информации. Если вдруг лекарства появятся, мы занесем». Так, например, без «бесплатных» препаратов остались пациенты из 17-й поликлиники, которые пожаловались редакции. Закупки медучреждение уже провело: фавипиравира почти на 3,4 млн рублей и интерферона альфа-2b — на 841,5 тыс. рублей. Правда, один из читателей все же получил там «все, что осталось», — 2 упаковки «Арбидола» и фото на память, для отчетности.

Упоминается в письмах и 37-я поликлиника, хотя она, судя по госзакупкам, «упакована» по полной — гидроксихлорохином, умифеновиром, ривароксабаном, фавипиравиром, дексаметазоном и много еще чем, вплоть до детского парацетамола.



Как рассказывает читательница Ирина, у ее сына поднялась температура — вызвали врача. На вопрос про тест сказали, что если будет место, то можно сдать через 7–10 дней. «Поставил пневмонию, назначил левофлоксацин, ингавирин, сказал, если сдадим платно и будет положительный — отзвониться, чтобы нас занесли в список ковидных и контактирующих, про бесплатные (лекарства. — Прим. ред.) ничего не знает, нет у них такого», — добавляет она. Номер поликлиники читательница не указала.

В 67-м поликлиническом отделении, которое числится за 60-й поликлиникой Пушкинского района, пациенту Елене при всех коронавирусных симптомах в лекарствах, по ее словам, отказали. Хотя там в наличии весь ассортимент — основные препараты были закуплены еще в 20-х числах ноября. Общая сумма составляет 6,4 млн рублей. Кроме того, к концу месяца учреждение также купило большой запас фавипиравира («Арепливира») — 310 упаковок за 1,6 млн рублей.

По словам читательницы Натальи, о «бесплатных» препаратах думать даже не приходится. Спустя неделю ответ на тест она так и не узнала, а на компьютерную томографию легких (КТ) смогла записаться только через 17 дней. 25-я поликлиника Невского района — «выживаем как можем», пишет она. Впрочем, закупка лекарств там и правда не проводилась. Другая читательница делится опытом и настоятельно рекомендует: «Советую всем семьям заранее отложить деньги на лечение, ковид — дорогое "удовольствие"».



Процесс пошел

Некоторым пациентам лекарства все же достались. Например, читательница Елена получила из 112-й взрослой и 118-й детской поликлиники «Арбидол» и «Гриппферон». Кроме того, за несколько дней она бесплатно сделала КТ и тест на коронавирус. Александру из Фрунзенского района врач принес 2 пачки «Коронавира» и по одной — «Азитромицина» и «Эликвиса». А Марине в 57-м поликлиническом отделении выдали 4 пачки «Арбидола», парацетамол, «Амброксол», «Гриппферон» и «Ксилометазолин».

автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру» автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру» автор фото читатель «Фонтанки» Алексей автор фото читательница «Фонтанки» Марина автор фото читательница «Фонтанки» Елена

«Отдам бесплатно кому надо», — заявляет она. По словам читательницы, лекарства ей не пригодились, только таблетки от кашля, до этого она уже 1,5 недели лечилась по ДМС. Когда узнала, что болеет коронавирусом, обратилась в поликлинику — на следующий день медсестра принесла препараты. Другая читательница, Анастасия, от таблеток отказалась: доктор принес все лекарства, но они не понадобились — уже принимали другой препарат. Еще одного читателя за лекарства попросили расписаться в трех бумагах — все строго и под запись.

Елене в 93-й поликлинике Красносельского района выдали бесплатно «Арепливир», «Азитромицин», «Эликвис» и «Парацетамол». «После операции в Джанелидзе я подхватила коронавирус. В понедельник вызвала врача — он ко мне пришел во вторник. Выписал мне зачем-то препарат от кашля и азитромицин. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, а где бесплатные лекарства? Везде написано, что Петербург ими снабжен, должны выдавать. Он мне рассказывает, что в понедельник пришел домой в половине одиннадцатого, ему некогда было заходить в поликлинику и что-то брать. И вообще он не знает, есть ли лекарства и дают ли их, но пообещал сказать медсестре, — рассказывает она. — Ко мне должен был прийти хирург из больницы — не смог, позвонила в поликлинику — спросила про хирурга и про лекарства. «Я не знаю, почему вам не принесли», — ответили по телефону. После разговора с заведующей не прошло и получаса, как пришла медсестра и принесла мне вот этот пакет лекарств, за который я благополучно расписалась. Если бы я не выбивала, мне бы ничего не дали».

Корреспонденту «Фонтанки» лекарства принесли на 11-й день болезни. Пакет, в котором были 3 пачки «Арбидола» и 2 упаковки «Аугментина», медсестра назвала «подарком от города» и выдала его под роспись.

Судя по отзывам читателей, можно предположить, что «ненужные» лекарства получит не один коронавирусный больной. С одной стороны, кто-то сможет компенсировать свои расходы, с другой — трендом ближайших месяцев могут стать объявления на «Авито», «Озоне» и других торговых площадках.

Александра Сидоркина,

«Фонтанка.ру»