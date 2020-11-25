автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

Город уже неоднократно передвигал сроки выдачи «бесплатных» лекарств для амбулаторных больных и вот вроде как наконец решился: осталось дождаться четверга или пятницы. Положительный ПЦР-тест для этого не понадобится — достаточно и симптомов. Лечить легких и средне-тяжелых пациентов врачи будут лекарствами, прописанными в 9 временных рекомендациях Минздрава.

В список препаратов практически не попали зарегистрированные недавно Минздравом официальные лекарства от коронавируса — коронавир и арепливир на основе фавипиравира, зато нашлись плаквенил (он же гидроксихлорохин) и арбидол (умифеновир). Споры об их эффективности продолжаются, но альтернативы, похоже, нет.



Всего конкурсы провели 17 поликлиник, и лишь в некоторых районах (см. таблицу). Медучреждения Адмиралтейского, Калининского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов, судя по всему, конкурсы пока не проводили.

При этом, по словам Андрея Сараны, первого заместителя председателя комитета по здравоохранению, сейчас на 100% не обеспечены лекарствами Выборгский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Центральный районы.

Как предрекал вице-губернатор Олег Эргашев, закупки и правда проходили быстро: за несколько дней и у единственного поставщика. Часть из них, правда, так и не состоялась — не нашлось претендентов. Впрочем, свои товары активно предлагали как петербургские, так и московские поставщики.

Исходя из цифры комздрава, согласно которой лечение одного «бесплатного» пациента будет стоить от 3 до 16 тысяч рублей, можно предположить, что свои препараты получат по меньшей мере 8 тыс. легких больных или 1,5 тыс. пациентов средней тяжести. Легких лечить будут фавипиравиром (арепливир, коронавир), интерфероном альфа (то же, что и гриппферон), дешевым парацетамолом и лекарствами, о которых продолжаются споры в медицинском сообществе, — умифеновиром (арбидолом) и гидроксихлорохином (плаквенилом).



Применение последнего препарата в своих рекомендациях постаралась ограничить Всемирная организация здравоохранения. Однако в российском Минздраве решили: «пусть будет», уменьшили дозу и продолжили упоминать в рекомендациях. В петербургском комздраве обещали, что коронавирусным больным, принимающим этот препарат на дому, будут делать еще и ЭКГ — на всякий случай.

Для средне-тяжелой категории пациентов к списку добавятся ривароксабан (ксарелто) и апиксабан (эликвис), различные антибиотики — азитромицин, амоксициллин плюс клавулановая кислота, амоксициллин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, а также глюкокортикоиды — дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.

Судя по госзакупкам, именно эти препараты поликлиники уже начали закупать у поставщиков.

Больше всего конкурсов выиграло московское АО «Р-Фарм» Алексея Репика (выручка в 2019-м — 82,4 млрд рублей, чистая прибыль — 12 млрд). Компания получила контракты на 6,2 млн рублей — почти 26% от всех закупок. В петербургские поликлиники она повезет, например, коронавир за 5,5 тыс. рублей. Для сравнения: еще в конце сентября можно было найти закупки коронавира по 11 и 15,4 тыс. рублей за упаковку.



Еще один лидер по контрактам (4 млн) — ООО «Медфарма» из Ленобласти. С мая 2020 года компания принадлежит Сулейману Бабаеву, а руководит предприятием бывшая совладелица Вероника Александрова. Выручка «Медфармы» за 2019 год составила почти 330 млн рублей, а чистая прибыль — 459 тыс. рублей.

В целом нельзя сказать, что петербургские поликлиники закупались по самым низким ценам. В Москве, например, медучреждения проводят конкурсы на поставку сразу больших партий — по 5–10 тысяч таблеток. В итоге цена за единицу препарата у них получается значительно ниже. Тот же азитромицин, например, они покупают почти на 13% дешевле, чем в Петербурге. Еще дешевле обходятся другие масштабы закупок умифеновира (сразу на 65%), гидроксихлорохина (на 52%).

В целом среди поставщиков можно найти как московские компании (ООО «Ирвин», ООО «ФК «Гранд капитал», ООО «Флайфарма»), так и местные. Среди них ООО «Прометей» (принадлежит Александру Лагодичу, Николаю Большакову и Андрею Бутылову, выручка в 2019-м — 2,9 млрд, а чистая прибыль — 67,3 млн) заключило контракты на 865 тыс. рублей, ООО «НПО «Радиан» Олега Тихого, он же бывший совладелец ООО «Евротранс» (выручка в 2019-м — 24,4 млн, чистая прибыль — 1 млн), — на 422 тыс. рублей, и НАО «МФК Северо-Запад» Сергея Руденко (в 2019-м выручка — 7,6 млрд, чистая прибыль — почти 341 млн) — на 313 тыс. рублей.



Сначала планировалось, что поликлиники начнут раздавать «бесплатные» лекарства с 9 ноября, однако деньги в районы поступили только 10-го числа. Первым по выдаче препаратов мог стать Пушкинский район — в комздраве не исключали, что начать реализацию программы он может еще в 20-х числах ноября. В остальных районах собирались приступить к выдаче со среды, 25 ноября. Но похоже, «старт» откладывается — вчера Андрей Сарана предупредил: все районы будут обеспечены бесплатными препаратами к четвергу-пятнице.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что правительство решило обеспечить амбулаторных больных бесплатными препаратами от коронавируса. 2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей. В Петербург из Минздрава отправили 203 млн пациентам и больным средней степени, с пневмонией и без пневмонии. Отчитаться за полученные средства Минздраву надо будет до 1 февраля 2021 года.

За последние сутки в Петербурге выявили 3421 случай заболевания коронавирусом — новый рекорд по приросту заразившихся. Предыдущий был поставлен накануне (3179). Всего с начала пандемии в городе заболели 107 464 человека, скончались — 5138.



Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»

