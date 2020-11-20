«Бесплатное» лечение одного ковидного пациента обходится Петербургу в 3–16 тыс. руб.

Стоимость «бесплатного» лечения одного коронавирусного пациента для города составляет от 3 до 16 тысяч рублей. Об этом 20 ноября сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции ТАСС.

«Доктор сразу в первый день оставляет пациенту дома набор препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Также предполагается, что выписанным из стационаров людям, которым нужно получать препараты, также выдадут их бесплатно из этих средств, — заявил Андрей Сарана. — Люди не должны самостоятельно ходить по аптекам».