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«Бесплатное» лечение одного ковидного пациента обходится Петербургу в 3–16 тыс. руб.

Стоимость «бесплатного» лечения одного коронавирусного пациента для города составляет от 3 до 16 тысяч рублей. Об этом 20 ноября сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции ТАСС.

«Доктор сразу в первый день оставляет пациенту дома набор препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Также предполагается, что выписанным из стационаров людям, которым нужно получать препараты, также выдадут их бесплатно из этих средств, — заявил Андрей Сарана. — Люди не должны самостоятельно ходить по аптекам».

По его словам, получить лекарства смогут все пациенты, у которых есть признаки коронавируса. Их будут выдавать в первый день лечения, без положительного ПЦР-теста. 3 ноября город получил 203 миллиона — эти деньги пойдут на лечение чуть менее 26 тысяч человек, которые сейчас болеют. Предполагается, что в дальнейшем сумма будет увеличена. Врачи будут руководствоваться схемами лечения, прописанными в девяти временных рекомендациях Минздрава.

Как подчеркнул Андрей Сарана, 10 ноября все деньги были доведены до районов — администрации распределили их по поликлиникам. Медучреждения уже проводят закупку лекарственных препаратов. Основная масса районов начнут выдавать препараты с понедельника-среды, подчеркнул спикер.

Ранее «Фонтанка» писала, что поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19.

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Комментарии (26)

USSR_forever
где бесплатное лечение? налоги в фонды работодатели отчисляют ежемесячно и без просрочек.... не было бы налогов и отчислений - у нас были бы гораздо большие размеры зар.платы.
tanita
"Стоимость «бесплатного» лечения одного коронавирусного пациента для города составляет от 3 до 16 тысяч рублей. Об этом 20 ноября сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции"
ПОНРАВИЛОСЬ СЛОВО "БЕСПЛАТНОГО"!!! ГНАТЬ ЭТОГО САРАНА из комитета за безграмотность. Мы с вами на протяжении всей своей ТРУДОВОЙ жизни отчисляем налоги в ФОНДЫ. Мы это все уже оплатили СТО раз!!!!
Okmita
Поделитесь, кто-нибудь получал лечение на дому (с лекарствами в том числе)? У меня все знакомые, болеющие на дому, лечатся за свой счет.
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