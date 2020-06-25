Минздрав одобрил еще один российский препарат от коронавируса
Минздрав России внес в государственный реестр лекарственных средств новый российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир» от компании «Промомед», следует из государственного реестра лекарственных препаратов.
«Торговое наименование: Арепливир. Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: Фавипиравир», — говорится в реестре.
Дата регистрации — 23 июня 2020 года.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире «России-24», что две российские фармацевтические компании – «Р-Фарм» и «Промомед» – завершают клинические испытания лекарств от коронавируса на основе фавипиравира.
Первым препаратом против коронавируса в России стал «Авифавир». 30 мая в пресс-службе РФПИ сообщили, что Минздрав одобрил этот препарат производства РФПИ и группы компаний «Химрар». 11 июня «Химрар» поставил в российские больницы первую партию «Авифавира», бесплатного для россиян по программе ОМС.