Кому плаквенил — тому и ЭКГ. Работу сердца петербуржцам проверят на дому

Врачи будут делать ЭКГ на дому пациентам, которым назначат лечение плаквенилом. Об этом первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил на пресс-конференции ТАСС 20 ноября.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения постаралась ограничить в рекомендациях применение плаквенила (гидроксихлорохина), поскольку у него есть влияние на внутрисердечную проводимость. Однако Минздрав оставил препарат во временных рекомендациях и уменьшил его дозу в схемах лечения. Как отмечает Андрей Сарана, пациентам, которые принимают плаквенил, нужно обязательно делать ЭКГ — препарат может быть «небезопасен».