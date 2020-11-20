Кому плаквенил — тому и ЭКГ. Работу сердца петербуржцам проверят на дому

Врачи будут делать ЭКГ на дому пациентам, которым назначат лечение плаквенилом. Об этом первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил на пресс-конференции ТАСС 20 ноября.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения постаралась ограничить в рекомендациях применение плаквенила (гидроксихлорохина), поскольку у него есть влияние на внутрисердечную проводимость. Однако Минздрав оставил препарат во временных рекомендациях и уменьшил его дозу в схемах лечения. Как отмечает Андрей Сарана, пациентам, которые принимают плаквенил, нужно обязательно делать ЭКГ — препарат может быть «небезопасен».
«Те поликлиники, которые закупят данный препарат и будут использовать его в схемах, должны будут на дому маленьким портативным прибором делать ЭКГ, — сообщил Андрей Сарана. — Либо не назначать эту схему и выбирать другой препарат».
Как ранее писала «Фонтанка», на закупку бесплатных препаратов для лечения амбулаторных больных федеральный центр выделил Петербургу 203 млн рублей.