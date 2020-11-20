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Кому плаквенил — тому и ЭКГ. Работу сердца петербуржцам проверят на дому

Врачи будут делать ЭКГ на дому пациентам, которым назначат лечение плаквенилом. Об этом первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил на пресс-конференции ТАСС 20 ноября.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения постаралась ограничить в рекомендациях применение плаквенила (гидроксихлорохина), поскольку у него есть влияние на внутрисердечную проводимость. Однако Минздрав оставил препарат во временных рекомендациях и уменьшил его дозу в схемах лечения. Как отмечает Андрей Сарана, пациентам, которые принимают плаквенил, нужно обязательно делать ЭКГ — препарат может быть «небезопасен».

«Те поликлиники, которые закупят данный препарат и будут использовать его в схемах, должны будут на дому маленьким портативным прибором делать ЭКГ, — сообщил Андрей Сарана. — Либо не назначать эту схему и выбирать другой препарат».

Как ранее писала «Фонтанка», на закупку бесплатных препаратов для лечения амбулаторных больных федеральный центр выделил Петербургу 203 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Cveta
Может хватит рекламировать лекарства , которые совсем от других болезней, у которого много противопоказаний , не забудьте упомянуть, что если что не так, то препарат будет выводиться из организма 30-50 дней минимум, плюс могут быть проблемы с глазами - это все указано в инструкции , но не все читают .
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