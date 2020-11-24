«Не в среду, а в четверг-пятницу». Комздрав подвинул сроки выдачи бесплатных лекарств от коронавируса для 9 районов Петербурга

Бесплатными препаратами для лечения пациентов с коронавирусом будут обеспечены все районы Петербурга к четвергу-пятнице. Об этом во вторник, 24 ноября, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Самара. Ранее он обещал, что бесплатные лекарства появятся во всех районах города со среды.
«Некоторым не повезло с поставщиками, не успели разыграть контракты, и примерно в половине районов города уже началась выдача, — сообщил Самара. — К четвергу-пятницу, к концу недели, все у нас получат препараты закупленные и начнут выдавать при посещении».
По словам чиновника, на 100% не обеспечены лекарствами на данный момент Выборгский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Центральный районы.
Также Самара заявил, что Петербургу до конца года не хватит 203 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на закупку бесплатных лекарств.
«Суммы будет точно недостаточно. Мы подсчитали, произвели определенные расчеты, обратились в Смольный для того, чтобы было понимание, какие средства нужны», — отметил Самара. Он предположил, что дальнейшее финансирование могло бы осуществляться из городского резервного фонда или по запросу в федеральный центр.
Ранее «Фонтанка» писала, что поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19. В перечень препаратов вошли позиции из временных рекомендаций Минздрава: фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альфа и антибиотики.