«Не в среду, а в четверг-пятницу». Комздрав подвинул сроки выдачи бесплатных лекарств от коронавируса для 9 районов Петербурга

Бесплатными препаратами для лечения пациентов с коронавирусом будут обеспечены все районы Петербурга к четвергу-пятнице. Об этом во вторник, 24 ноября, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Самара. Ранее он обещал, что бесплатные лекарства появятся во всех районах города со среды.



«Некоторым не повезло с поставщиками, не успели разыграть контракты, и примерно в половине районов города уже началась выдача, — сообщил Самара. — К четвергу-пятницу, к концу недели, все у нас получат препараты закупленные и начнут выдавать при посещении».