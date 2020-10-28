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28.10.2020 15:01
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Путин: Правительство решило обеспечить бесплатными препаратами больных коронавирусом, лечащихся на дому

Президент России Владимир Путин 28 октября заявил, что правительство решило обеспечить амбулаторных больных бесплатными препаратами от коронавируса. По его словам, кабинет министров обсуждал проблему доступности лекарств для людей, которые болеют коронавирусом в легкой форме и готовы проходить лечение дома. Было решено обеспечить таких граждан бесплатными препаратами.

«Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — цитирует президента РИА Новости.

На полный курс лечения взрослого пациента с весом больше 75 кг может потребоваться около 90 таблеток. Аптеки продают 40 таблеток «Арепливира» за 5500 рублей, значит, стоимость полного курса составит около 12 375 рублей. Значит, на 5 млрд рублей можно вылечить более 404 тыс. амбулаторных больных. Учитывая, что каждый день в России выявляют в среднем по 16 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, бесплатных препаратов хватит на 25 дней, максимум на месяц, с учетом того, что тяжелых больных лечат по-другому.

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Комментарии (6)

hedgehog_
производители арбидола и вот этого дженерика, который они резко смогли повторить, а эффективность препарата отсутствует, начинают пысать кипятком от радости
lonesome
Наивняк какой то. Больному сначала надо будет комиссии доказать, что у него короновирус (что нереально) потом встать на учет в каком-нибудь центре (создадут), потом оформить льготу на лекарственное обеспечение, дождаться пока МИАЦ его в базу включит (если доживет), потом получить у врача специальный рецепт, и вот только потом в одной из двух аптек города ему выдадут препарат. Или не выдадут. Только к тому времени он уже не нужен будет.
Точно известно только одно - препарат закупят. И производитель получит денег.
Cashmare
от коронавируса им препараты подавай. ага, размечтались. максимум - всем по пачке аскорбинки
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