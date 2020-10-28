Путин: Правительство решило обеспечить бесплатными препаратами больных коронавирусом, лечащихся на дому
Президент России Владимир Путин 28 октября заявил, что правительство решило обеспечить амбулаторных больных бесплатными препаратами от коронавируса. По его словам, кабинет министров обсуждал проблему доступности лекарств для людей, которые болеют коронавирусом в легкой форме и готовы проходить лечение дома. Было решено обеспечить таких граждан бесплатными препаратами.
«Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — цитирует президента РИА Новости.
На полный курс лечения взрослого пациента с весом больше 75 кг может потребоваться около 90 таблеток. Аптеки продают 40 таблеток «Арепливира» за 5500 рублей, значит, стоимость полного курса составит около 12 375 рублей. Значит, на 5 млрд рублей можно вылечить более 404 тыс. амбулаторных больных. Учитывая, что каждый день в России выявляют в среднем по 16 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, бесплатных препаратов хватит на 25 дней, максимум на месяц, с учетом того, что тяжелых больных лечат по-другому.