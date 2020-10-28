Путин: Правительство решило обеспечить бесплатными препаратами больных коронавирусом, лечащихся на дому

Президент России Владимир Путин 28 октября заявил, что правительство решило обеспечить амбулаторных больных бесплатными препаратами от коронавируса. По его словам, кабинет министров обсуждал проблему доступности лекарств для людей, которые болеют коронавирусом в легкой форме и готовы проходить лечение дома. Было решено обеспечить таких граждан бесплатными препаратами.



«Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — цитирует президента РИА Новости.