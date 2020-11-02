Минздрав выделит Петербургу 203 млн рублей для лечения коронавируса на дому

Минздрав выделит Петербургу 203 млн рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса на дому. Об этом рассказал в ходе онлайн-совещания с бизнесом 2 ноября замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Районы начнут выдавать всем легким пациентам и больным средней степени, с пневмонией и без пневмонии», — заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19, лечащихся дома. Ранее сообщалось, что лечить коронавирус на дому будут лекарствами на основе фавипиравира. Стоимость курса составит порядка 20 тысяч рублей.