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Жители дома-памятника на Каменноостровском проспекте, 1–3А, заметили дыры в стенах на уровне верхнего этажа. Как сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников 14 декабря, кирпич изъяли в ходе капитального ремонта.

Сквозные отверстия в выходящей во двор стене объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Лидваля» местная жительница обнаружила в эти выходные. По ее словам, из парадной трещины наблюдаются на стенах 2–5-го этажей, непосредственно дыры заметны на 4-м и 5-м уровнях. Петербурженка обратила внимание на то, что чердак здания приспособлен под мансарду без согласия на это соседей.

Незаконное переустройство чердака в здании на Каменноостровском проспекте КГИОП зафиксировал еще 10 января. Как отмечают в ведомстве, демонтирована кровля, деревянные конструкции заменены металлическими, установлены новые оконные заполнения, габариты и конфигурация крыши изменены. Петроградский районный суд по иску комитета привлек ТСЖ «Лидваль» к административной ответственности — ответчика оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, ведомство потребовало Фемиду обязать управляющую компанию в течение двух лет вернуть крыше исторический облик и разрешить штрафовать ТСЖ в случае просрочки, следующее заседание по делу назначено на 21 декабря. Однако связывать обрушение с переустройством мансарды в комитете не стали. Сейчас в здании ведут капитальный ремонт фасадов, ООО «СпецСтрой» должно закончить его до 20 апреля 2021 года. «По информации, предоставленной подрядной организацией, в ходе работ было выявлено неудовлетворительное состояние кирпичной кладки фасада здания между оконными заполнениями верхних этажей лестничной клетки № 5, в связи с чем были произведены работы по локальной вычинке кирпичной кладки», — сообщили в ведомстве.