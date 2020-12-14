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В стене дома-памятника на Каменноостровском проспекте появились дыры. Там идет капремонт

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

Жители дома-памятника на Каменноостровском проспекте, 1–3А, заметили дыры в стенах на уровне верхнего этажа. Как сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников 14 декабря, кирпич изъяли в ходе капитального ремонта.

Сквозные отверстия в выходящей во двор стене объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Лидваля» местная жительница обнаружила в эти выходные. По ее словам, из парадной трещины наблюдаются на стенах 2–5-го этажей, непосредственно дыры заметны на 4-м и 5-м уровнях. Петербурженка обратила внимание на то, что чердак здания приспособлен под мансарду без согласия на это соседей.

Незаконное переустройство чердака в здании на Каменноостровском проспекте КГИОП зафиксировал еще 10 января. Как отмечают в ведомстве, демонтирована кровля, деревянные конструкции заменены металлическими, установлены новые оконные заполнения, габариты и конфигурация крыши изменены. Петроградский районный суд по иску комитета привлек ТСЖ «Лидваль» к административной ответственности — ответчика оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Кроме того, ведомство потребовало Фемиду обязать управляющую компанию в течение двух лет вернуть крыше исторический облик и разрешить штрафовать ТСЖ в случае просрочки, следующее заседание по делу назначено на 21 декабря.

Однако связывать обрушение с переустройством мансарды в комитете не стали. Сейчас в здании ведут капитальный ремонт фасадов, ООО «СпецСтрой» должно закончить его до 20 апреля 2021 года. «По информации, предоставленной подрядной организацией, в ходе работ было выявлено неудовлетворительное состояние кирпичной кладки фасада здания между оконными заполнениями верхних этажей лестничной клетки № 5, в связи с чем были произведены работы по локальной вычинке кирпичной кладки», — сообщили в ведомстве.

Незаконные перепланировки в Петербурге периодически становятся причиной обрушений. Жителей дома на Васильевском острове в ноябре, например, пришлось эвакуировать — из-за несогласованного ремонта квартира лишилась потолка, в части здания повредилась система центрального отопления.

Доходный дом на Каменноостровском проспекте, 1–3А, построен в 1899–1904 годах архитектором Ф. И. Лидвалем. Фасады памятника северного модерна украшены cкульптурными рельефами с изображениями птиц, зверей и стилизованными растениями. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения на основании решения исполкома Ленгорсовета 16 ноября 1970 года.

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