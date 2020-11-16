FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 16:03
10
Печать

Администрация Василеостровского района назвала основную версию обрушения потолка в квартире на 18-й линии

Заместитель главы Василеостровского района Владлен Родионов после осмотра дома и квартиры на седьмом этаже рассказал об основной версии специалистов. По его словам, в доме дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями собственниками двух квартир в ходе ремонта были демонтированы опоры, что и привело к обрушению потолка.

Родионов уверил, что специалисты МЧС сейчас устанавливают поддерживающие конструкции на верхних этажах и чердаке. Также заказан контейнер для вывоза обрушившихся перекрытий.

При этом в администрации уверяют, что собственники проводили работы без согласованного проекта перепланировки.

Обрушение перекрытий в доме 19 по 18-й линии В. О. произошло в 12:30. По данным МЧС, в 3-комнатной квартире площадью 94 кв. м, расположенной на 7-м этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. м. Из парадной были выведены 15 человек. Для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Annonym
Ну что я могу СКАЗАТЬ по опыту подобной Историй на Камменноостровском 57 где тип тоже Разрушил перекрытия , администрация была в Курсе ибо в той Историй мудило который перекрытия на Каменноостровском 57 Снес имел все Бумаги ....
А Далее начинаются Чудеса которые можно обьяснить только Вашей ленью вести Народный контроль хотя бы того что Творится у вас в Парадной , Дворе , Чердаке , Подвале .

Потому что даже если у них реально не было Документов на работы .
То блин что вы скажите Соседи Снизу не слышали что там Долбят сильно ... Слышали по любому просто проигнорировали ! ! !
А Могли Вызвать КГИОП или Еще кого
мухомор
судя по фоткам, сноса капитальных несущих стен не было.
убрали межкомнатную перегородку деревянную традиционной обшитую дранкой. кто же знал, что перекрытие чердака опирается на эту перегородку.
теперь всё это счастье повесят на хозяина квартиры. надо срочно независимую экспертизу ему заказывать, пока гнилые перекрытия чердака по-тихому Жилкомсервис не вывез с целью скрытия истинного состояния.
Avs7153
Только последние идиоты демонтируют леса до поклейки обоев.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний