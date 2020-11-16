Администрация Василеостровского района назвала основную версию обрушения потолка в квартире на 18-й линии
Заместитель главы Василеостровского района Владлен Родионов после осмотра дома и квартиры на седьмом этаже рассказал об основной версии специалистов. По его словам, в доме дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями собственниками двух квартир в ходе ремонта были демонтированы опоры, что и привело к обрушению потолка.
Родионов уверил, что специалисты МЧС сейчас устанавливают поддерживающие конструкции на верхних этажах и чердаке. Также заказан контейнер для вывоза обрушившихся перекрытий.
При этом в администрации уверяют, что собственники проводили работы без согласованного проекта перепланировки.
Обрушение перекрытий в доме 19 по 18-й линии В. О. произошло в 12:30. По данным МЧС, в 3-комнатной квартире площадью 94 кв. м, расположенной на 7-м этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. м. Из парадной были выведены 15 человек. Для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс».