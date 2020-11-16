Администрация Василеостровского района назвала основную версию обрушения потолка в квартире на 18-й линии

Заместитель главы Василеостровского района Владлен Родионов после осмотра дома и квартиры на седьмом этаже рассказал об основной версии специалистов. По его словам, в доме дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями собственниками двух квартир в ходе ремонта были демонтированы опоры, что и привело к обрушению потолка.



Родионов уверил, что специалисты МЧС сейчас устанавливают поддерживающие конструкции на верхних этажах и чердаке. Также заказан контейнер для вывоза обрушившихся перекрытий.

