Обрушение потолка произошло в квартире на Васильевском во время ремонта. 15 человек вывели из дома

Пятнадцать человек эвакуировали из парадной дома 19 по 18-й линии Васильевского острова после обрушения потолка в квартире на последнем, седьмом этаже.

Как сообщает 16 ноября пресс-служба администрации Василеостровского района, обрушение потолочных перекрытий кровли произошло в ходе ремонта в одной из квартир.

Сейчас замглавы Василеостровского района Владлен Родионов вместе со специалистами осматривает кровлю и помещения. На месте работают представители МЧС, МВД, «ПетербургГаза», жилищного комитета, районного жилищного агентства и УК «Возрождение».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в 3-комнатной квартире площадью 94 кв. м, расположенной на 7 этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. м. В целях обеспечения безопасности на период проверки из парадной были выведены 15 человек. Для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс».

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»