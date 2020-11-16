Обрушение потолка произошло в квартире на Васильевском во время ремонта. 15 человек вывели из дома
Пятнадцать человек эвакуировали из парадной дома 19 по 18-й линии Васильевского острова после обрушения потолка в квартире на последнем, седьмом этаже.
Как сообщает 16 ноября пресс-служба администрации Василеостровского района, обрушение потолочных перекрытий кровли произошло в ходе ремонта в одной из квартир.
Сейчас замглавы Василеостровского района Владлен Родионов вместе со специалистами осматривает кровлю и помещения. На месте работают представители МЧС, МВД, «ПетербургГаза», жилищного комитета, районного жилищного агентства и УК «Возрождение».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в 3-комнатной квартире площадью 94 кв. м, расположенной на 7 этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. м.
В целях обеспечения безопасности на период проверки из парадной были выведены 15 человек. Для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс».
На видео, которое распространила администрация, мужчина, который представляется сыном хозяйки, сообщает, что накануне были снесены несколько не несущих перегородок в помещении. Но, когда рабочие уходили в воскресенье, потолок был на месте.
Как передает корреспондент «Фонтанки» с места, в парадную сейчас не пускают жильцов. Пришедшего с письмом из суда почтальона пустили только до почтовых ящиков, а потом вывели.