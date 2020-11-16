FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.11.2020 14:12
5
Печать

Обрушение потолка произошло в квартире на Васильевском во время ремонта. 15 человек вывели из дома

Пятнадцать человек эвакуировали из парадной дома 19 по 18-й линии Васильевского острова после обрушения потолка в квартире на последнем, седьмом этаже.

Как сообщает 16 ноября пресс-служба администрации Василеостровского района, обрушение потолочных перекрытий кровли произошло в ходе ремонта в одной из квартир.

Сейчас замглавы Василеостровского района Владлен Родионов вместе со специалистами осматривает кровлю и помещения. На месте работают представители МЧС, МВД, «ПетербургГаза», жилищного комитета, районного жилищного агентства и УК «Возрождение».

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга
Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга
Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга
Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга
Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга
Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в 3-комнатной квартире площадью 94 кв. м, расположенной на 7 этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. м.

В целях обеспечения безопасности на период проверки из парадной были выведены 15 человек. Для обогрева жильцов на время проведения работ по обследованию здания к месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс».

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

На видео, которое распространила администрация, мужчина, который представляется сыном хозяйки, сообщает, что накануне были снесены несколько не несущих перегородок в помещении. Но, когда рабочие уходили в воскресенье, потолок был на месте.

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места, в парадную сейчас не пускают жильцов. Пришедшего с письмом из суда почтальона пустили только до почтовых ящиков, а потом вывели.

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

aaignat
Мдэ, с проводкой там, канеш, полный мрак
LEV65
В старом фонде все перегородки можно считать несущими. До их демонтажа необходимо выполнить усиление верхнего перекрытия. А тут еще последний этаж. Балки сгнили, подшивка сгнила. Не удивительно, что все рухнуло.
Иванов Ив Ив
Прораб же ясно сказал: пока не поклеют обои стены не трогать!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний