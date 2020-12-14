Стало известно, где похоронят Валентина Гафта

Народного артиста Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Юрского и Булдакова. Об этом сообщает РИА Новости 14 декабря со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Прощание с актером пройдет завтра в театре «Современник».
Владимир Путин назвал смерть актера большой утратой для всей российской культуры.
Гафт был актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом и писателем. «Фонтанка» вспоминала его роли и произведения.
Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. С первого раза оказался в числе студентов Школы-студии МХАТ. За свою жизнь исполнил около 200 ролей в театре и кино. Зрители хорошо знают его по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Сирота казанская» и в других советских и российских лентах.