Стало известно, где похоронят Валентина Гафта

Народного артиста Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Юрского и Булдакова. Об этом сообщает РИА Новости 14 декабря со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Прощание с актером пройдет завтра в театре «Современник».



Владимир Путин назвал смерть актера большой утратой для всей российской культуры.

Гафт был актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом и писателем. «Фонтанка» вспоминала его роли и произведения.

