Путин назвал смерть Гафта большой утратой для российской культуры

Владимир Путин выразил соболезнования семье легендарного актёра Валентина Гафта, которого не стало 12 декабря. Кончина народного артиста — серьёзная потеря для страны, отметил он.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Песков добавил, что Путин собирается отправить семье Гафта телеграмму со словами соболезнования.

Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет после тяжёлой болезни. В последнее время он был прикован к кровати и не разговаривал.