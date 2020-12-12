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Путин назвал смерть Гафта большой утратой для российской культуры

Владимир Путин выразил соболезнования семье легендарного актёра Валентина Гафта, которого не стало 12 декабря. Кончина народного артиста — серьёзная потеря для страны, отметил он.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что Путин собирается отправить семье Гафта телеграмму со словами соболезнования.

Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет после тяжёлой болезни. В последнее время он был прикован к кровати и не разговаривал.

Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. С первого раза оказался в числе студентов Школы-студии МХАТ. За свою жизнь исполнил около 200 ролей в театре и кино. Зрители хорошо знают его по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Сирота казанская» и в других советских и российских лентах.

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Комментарии (3)

Петр Петров
Путин везъде затычка!
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Вечных нет, все рано или поздно отдадут свой последний долг природе. Удача, сделать это достойно, не разменяв имени на мелочные подачки от ничтожных людей.
Татьяна Иванова
Живых все меньше в телефонной книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были они, в раю или в аду.
Пока трепались и беспечно жили —
Кончались денно-нощные витки.
Теперь о том, что недоговорили,
Звучат, как многоточия, гудки. В. Гафт. Светлая ему память
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