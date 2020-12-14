Из девятиэтажки на Подводника Кузьмина эвакуировали людей. Ищут утечку газа

Жителей девятиэтажки в Кировском районе Петербурга выводили на улицу утром 14 декабря после жалоб на резкий запах. Об этом «Фонтанке» сообщили в районной администрации.
Эвакуация прошла на Подводника Кузьмина, 31. Как уточнили в пресс-службе администрации, жильцы пожаловались на запах газа в одной из парадных. На месте работают сотрудники МЧС, полиция, проверку оборудования проводит «Петербурггаз».
В компании подтвердили, что бригада взяла пробы воздуха на наличие метана. «От газа отключена одна парадная, наши специалисты осматривают сети», — сообщили в «Петербурггазе».
В администрации со ссылкой на данные дежурной службы отмечают, что одной парадной дело не ограничилось и от газоснабжения отключён весь дом. Незадолго до полудня жильцам разрешили вернуться в квартиры.