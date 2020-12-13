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Из квартиры на Будапештской госпитализировали ребёнка. Он развёл костёр и едва не погиб

Врачи детской больницы им. Раухфуса обещают поставить на ноги девятилетнего мальчика, который в отсутствие родителей решил научиться разводить костёр.

Как стало известно «Фонтанке», в медучреждение ребёнка из квартиры на Будапештской доставили 13 декабря около 20.30. Пока родители куда-то отлучились, школьник достал бумагу, поджёг её и соорудил костёр. Бумага прекрасно разгорелась, мальчик испугался и стал активно тушить пламя. Ему это удалось, но, пока он боролся с огнём, отравился угарным газом.

Врачи гарантируют, что спасут сорванца. Урок противопожарной безопасности он запомнит надолго.

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Комментарии (15)

FunkToFunky
Чуть-чуть до премии Дарвина не дотянул
Виктор Наворски
Мне 45, однако прекрасно помню тему, лет в 9-10 - "горящие самолетики", делал из бумаги и пускал с балкона (p.s. дело было не в Ленинграде), далее - тлеющие веревки в столе (прикол вроде был в дымовухе), далее поджигание на помойки пластиковых бутылочек (жили ГДР, где это все было, прикол в "капающих" огнях.. Жгли костры в лесу, пекли картошку, и повторюсь все это в возрасте начально школы и дело было 80-х...ну никто не пострадал...вот так
261847251
Великоват пацан для игр со спичками.

Мы костёр в детском саду разводили.
В туалете.
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