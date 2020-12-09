Путин: Недопустимо, когда россиянам не хватает денег на продукты

Президент России потребовал обратить внимание правительства на финансовое положение граждан, которым не хватает средств.



«Говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — заявил 9 декабря Владимир Путин после доклада министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

По словам Путина, на этот вопрос нужно обратить «особое внимание». Глава государства назвал нехватку денег на продукты у населения недопустимой.