Запрос «Как сажать картошку?» стал лидером 2020 года в России

Поисковик Google рассказал о том, что россияне чаще всего искали в уходящем году. В запросах доминирует коронавирус.



Вопрос «Как сажать картошку?» занял первое место среди быстрорастущих запросов в категории «Как?..». Такие данные 9 декабря представлены в отчете Google.

Также граждан РФ в 2020-м интересовало, как сшить маску, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние. Трендом года стал COVID-19, который отразился и на поисковых запросах россиян. Так, в категории «событие года» по истории поиска первое место в РФ держит «коронавирус», а «пандемия» возглавила топ по запросу «что такое?». По словам «в домашних условиях» люди чаще всего искали возможность сделать антисептик.