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Запрос «Как сажать картошку?» стал лидером 2020 года в России

Поисковик Google рассказал о том, что россияне чаще всего искали в уходящем году. В запросах доминирует коронавирус.

Вопрос «Как сажать картошку?» занял первое место среди быстрорастущих запросов в категории «Как?..». Такие данные 9 декабря представлены в отчете Google.

Также граждан РФ в 2020-м интересовало, как сшить маску, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние. Трендом года стал COVID-19, который отразился и на поисковых запросах россиян. Так, в категории «событие года» по истории поиска первое место в РФ держит «коронавирус», а «пандемия» возглавила топ по запросу «что такое?». По словам «в домашних условиях» люди чаще всего искали возможность сделать антисептик.

Санкт-Петербург занял лишь 7-е место по запросу «Что посмотреть в?». Первая строчка в этом году у Сочи.

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Комментарии (5)

f0ntan
Кто этим вопросом задается? Что, россиян обратно из городов в села что-ли потянуло? Надо сказать, что те, кто на селе живет, и кто давно имеет дачные участки, год из года постоянно сажает картошку и спрашивать в гугле не будет
260795851
Да это я про картошку все лето читала, про разные способы посадки и выбирала подходящие сорта. Тысяч 150 запросов точно создала :))
COVID-2036
запрос-лидер 2036 года: сири, как сварить бульон из обоев
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