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В Петербурге легализуют советские и дореволюционные вывески

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря в первом чтении поддержало законопроект, который защитит от демонтажа наружные вывески, установленные до 10 октября 1996 года.

Инициатива предполагает корректировку городских законов о благоустройстве и административных правонарушениях. Законопроект представил глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. «Прежде всего, речь идет о вывесках ленинградского периода, но также и о дореволюционных вывесках, которые остались в нашем городе», — пояснил он.

Предполагается, что даже в случае, если такие вывески эксплуатируются без согласования, конструкции нельзя будет демонтировать, а организации, которые их эксплуатируют, — оштрафовать.

При этом Смольный получит полномочия по инвентаризации и созданию реестра таких вывесок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Djnyana
"Долой капиталистическое рабство!" )
Владислав М
Опять этот Четырбок чушь какую-то несёт! Надо не закрывать глаза на старые ржавые вывески, которые падают на горожан, а разработать чёткие и простые правила их учёта, после осмотра технического состояния и приведения их в должный вид с учётом безопасности эксплуатиции. 30 лет прошло, можно было уже 100 раз решить вопрос.
dedmoroz_5e4d8827384c2
круто
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