В Петербурге легализуют советские и дореволюционные вывески

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря в первом чтении поддержало законопроект, который защитит от демонтажа наружные вывески, установленные до 10 октября 1996 года.
Инициатива предполагает корректировку городских законов о благоустройстве и административных правонарушениях. Законопроект представил глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. «Прежде всего, речь идет о вывесках ленинградского периода, но также и о дореволюционных вывесках, которые остались в нашем городе», — пояснил он.
Предполагается, что даже в случае, если такие вывески эксплуатируются без согласования, конструкции нельзя будет демонтировать, а организации, которые их эксплуатируют, — оштрафовать.
При этом Смольный получит полномочия по инвентаризации и созданию реестра таких вывесок.