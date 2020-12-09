В Петербурге легализуют советские и дореволюционные вывески

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря в первом чтении поддержало законопроект, который защитит от демонтажа наружные вывески, установленные до 10 октября 1996 года.



Инициатива предполагает корректировку городских законов о благоустройстве и административных правонарушениях. Законопроект представил глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. «Прежде всего, речь идет о вывесках ленинградского периода, но также и о дореволюционных вывесках, которые остались в нашем городе», — пояснил он.

