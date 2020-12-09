Руководство UFC (американского чемпионата по смешанным единоборствам) расторгло соглашение с российским бойцом Гаджимурадом Антигуловым. Как сообщает сайт BJPenn.com в среду, 9 декабря, это связано с дракой, которую спортсмен устроил на свадьбе в Дагестане.

Суровые дагестанские свадьбы, где роняют даже профессиональных бойцов. Говорят, что боец UFC Гаджимурад Антигулов, он в синей кофте, бросал какие-то предметы в женщин, сидящих за соседним столом. Ему было сделано замечание. pic.twitter.com/0cMygUZCz8

31-летний Антигулов провёл шесть боёв в UFC, в которых потерпел четыре поражения и еще дважды побеждал. В общей сложности с учетом поединков в других промоушенах у него 20 побед в 8 боях.



Ранее в Москве подрались два бойца смешанных единоборств — Адам Яндиев и Сергей Харитонов. Вскоре мужчины помирились и извинились друг перед другом.

