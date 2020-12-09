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UFC расторг контракт с российским бойцом Антигуловым за драку на свадьбе

Руководство UFC (американского чемпионата по смешанным единоборствам) расторгло соглашение с российским бойцом Гаджимурадом Антигуловым. Как сообщает сайт BJPenn.com в среду, 9 декабря, это связано с дракой, которую спортсмен устроил на свадьбе в Дагестане.

31-летний Антигулов провёл шесть боёв в UFC, в которых потерпел четыре поражения и еще дважды побеждал. В общей сложности с учетом поединков в других промоушенах у него 20 побед в 8 боях.

Ранее в Москве подрались два бойца смешанных единоборств — Адам Яндиев и Сергей Харитонов. Вскоре мужчины помирились и извинились друг перед другом.

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Комментарии (4)

teodor
Нормальная южнороссиянская свадьба, у нас и похлеще бывает
Свифт
..... да он же пьяный вдрызг.
Савва Морозов
20 побед в 8 боях - не так сели ))
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