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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Бойцы Харитонов и Яндиев помирились после уличной драки в Москве. Вопрос денежного долга остался открытым

Российский боец Адам Яндиев извинился перед избитым им Сергеем Харитоновым. Как сообщает «Чемпионат.com» в понедельник, 24 ноября, пострадавший принял извинения и пожал обидчику руку.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина, — заявил Яндиев. — Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки».

В свою очередь Харитонов заявил, что «качества сильных — признавать свои ошибки».

«Я сделал для себя выводы из этой ситуации, мы поговорили с Адамом по-мужски. Нужно было поговорить до инцидента. Слава богу, что мы крепкие и не было никакого летального исхода. Не хочу никаких уголовных дел и преследований. Я человек, который воспитывает шестерых детей. Адам — четырёх. У детей должен быть отец. Человек имеет право на ошибку, но повторять ошибки человек не должен. От этого и я не застрахован», — подчеркнул Харитонов.

Вернул ли Яндиев долг Харитонову, из-за чего разгорелся конфликт, ни одна из сторон не уточнила.

Адам Яндиев и Сергей Харитонов подрались 14 ноября после бойцовского вечера смешанных единоборств (MMA) в Лужниках. Всего в драке участвовали трое, в том числе друг Харитонова Руслан Абдо. Ему от Яндиева досталось первому, после чего бойцы дрались уже между собой. Харитонов первым оказался на полу, но вскоре оба снова оказались на ногах и продолжили «поединок». Остановила их полиция, обоих пришлось везти в больницу. У Харитонова был сломан нос.

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Комментарии (7)

Nik020
Дешевка. Как своим шестерым детям в глаза смотреть будет. Ему морду набили, а он утерся..
мухомор
Теперь и заявление заберут и дело закроют. А сколько разговоров было и обещаний довести до конца Харитонов внезапно оказался продажной женщиной. Кто бы мог подумать
Эрик Дрейван
Яндиев друг...но денежки дороже
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