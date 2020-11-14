Бойцы MMA подрались в Лужниках, но это не был поединок. Остановиться они смогли только с прибытием полиции

Адам Яндиев и Сергей Харитонов подрались после бойцовского вечера смешанных единоборств (MMA) в Лужниках. Поводом стал денежный спор.



Как пишет 14 ноября ТАСС, в драке накануне вечером участвовали трое, в том числе друг Харитонова Руслан Абдо. Ему от Яндиева досталось первому, после чего бойцы дрались уже между собой. Харитонов первым оказался на полу, но вскоре оба снова оказались на ногах и продолжили «поединок».



Остановила их полиция, обоих пришлось везти в больницу. Известно, что у Харитонова сломан нос. Что конкретно стало поводом для драки — не сообщается, но известно, что в основе конфликта лежал вопрос денежного долга. Бойцы представляют два разных бойцовских промоушена — Абсолютный бойцовский чемпионат UFC (Яндиев) и Bellator (Харитонов).

