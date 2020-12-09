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Загулявший усатый любимец корабелов к зиме вернулся жить на завод в Петербурге. Васю ждали 1,5 года

Кот Василий Стерегущий — любимец корабелов Северной верфи — пропал 1,5 года назад. Он был настоящей душой коллектива: работал крысоловом, жил в именном домике на проходной предприятия, а «фамилию» получил в честь головного корвета проекта 20380 «Стерегущий».

Когда он пропал в марте 2019 года, все информационные стенды на территории завода были завешаны объявлениями о поиске с фотографией Василия. Кто-то говорил, что его забрала женщина, другие строили версии, что Стерегущий сам ушел по соседним домам в поисках подруг, которые увлекли его в свои сети. Как писала «Фонтанка», работники верфи никогда не верили в гибель Васи. Они были уверены, что он жив и просто сменил место жительства.

Фото: ОСК
Фото: ОСК
Фото: ОСК
Фото: ОСК

Как бы там ни было, 9 декабря на предприятии сообщили, что у истории есть продолжение. Несколько недель назад Василий, или его точная копия, внезапно вернулся на родной завод. Серого отловили по звонку недалеко от предприятия, откормили, и теперь он снова ловит мышей и, к сожалению, птиц, за что несет заслуженное наказание. В коллективе теперь его зовут Матросом.

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Комментарии (3)

Арнольд Перумов
Единственная новость про "усатого", от которой не тошнит.
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