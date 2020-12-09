Кот Василий Стерегущий — любимец корабелов Северной верфи — пропал 1,5 года назад. Он был настоящей душой коллектива: работал крысоловом, жил в именном домике на проходной предприятия, а «фамилию» получил в честь головного корвета проекта 20380 «Стерегущий».

Когда он пропал в марте 2019 года, все информационные стенды на территории завода были завешаны объявлениями о поиске с фотографией Василия. Кто-то говорил, что его забрала женщина, другие строили версии, что Стерегущий сам ушел по соседним домам в поисках подруг, которые увлекли его в свои сети. Как писала «Фонтанка», работники верфи никогда не верили в гибель Васи. Они были уверены, что он жив и просто сменил место жительства.