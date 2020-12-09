У петербуржцев был шанс увидеть северное сияние, и они его не упустили. Те, кто проспал, могут посмотреть его в записи.

Переливы света и сияние звёзд сняла на видео охотник на сиянием Катя Стрельникова в ночь на 9 декабря на границе Ленинградской области и Карелии. Ролик опубликован в Instagram и в телеграм-канале «Астро Фото Болото».