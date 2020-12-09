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Два часа северного сияния в Ленобласти уложили в полминуты

Кадр из видео&nbsp;Кати Стрельниковой в телеграм-канале <a href="https://t.me/astrophotoboloto" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Астро Фото Болото»</a>
Кадр из видео Кати Стрельниковой в телеграм-канале «Астро Фото Болото»

У петербуржцев был шанс увидеть северное сияние, и они его не упустили. Те, кто проспал, могут посмотреть его в записи.

Переливы света и сияние звёзд сняла на видео охотник на сиянием Катя Стрельникова в ночь на 9 декабря на границе Ленинградской области и Карелии. Ролик опубликован в Instagram и в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«На видео можно посмотреть, как изменяется ночная картинка с восходом луны. Как движется Млечный путь. Два часа уложились всего в половину минуты», — поясняет автор.

Возможно, сияние будет и в ночь на 10 декабря. Синоптики прогнозируют сильную магнитную бурю и при этом чистое небо.

Кадр из видео&nbsp;Кати Стрельниковой в телеграм-канале <a href="https://t.me/astrophotoboloto" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Астро Фото Болото»</a>
Кадр из видео Кати Стрельниковой в телеграм-канале «Астро Фото Болото»

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